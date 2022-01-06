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藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股　涉資39億元、股價跌逾8%破底

股市 10:55 2022/01/06

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藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股　涉資39億元

藥明生物 （02269） 回購股份。藥明生物公布，於2021年12月16日至今年1月5日，分別按最高價每股94.35元及最低價每股78.45元，回購合共4505.8萬股，購買價共約39.2億元。藥明生物回購股份佔回購前已發行股份約1.06%。藥明生物股價低開4.6%，開報75.65元，其後跌幅擴大，最新逾8%，成交14億元，破底低見72.1元，跌穿去年12月中急挫低位。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

藥明生物於去年12月15日受累美國「實體清單」傳涉生物科技股，藥明生物股價單日急挫兩成，其後公布其業務運營一切正常，並表示董事會議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。

藥明生物表示，公司的財政狀況穩健。公司認為，股份購回及其後註銷所購回的股份可提高股份價值，從而改善股東的回報。此外，股份購回反映公司對其業務發展及強勁增長前景充滿信心，相信股份購回符合公司及其股東的整體利益，公司可能視乎市況於聯交所作出進一步股份購回。

相關文章：【美國制裁】美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%

相關文章：【美國制裁】生科股反彈、藥明生物擬回購彈升一成　榮昌生物：業務一切正常（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 藥明生物（02269） 回購

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