藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股　涉資39億元、股價曾跌9%破底

▲ 藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股 涉資39億元

藥明生物 （02269） 回購股份。藥明生物公布，於2021年12月16日至今年1月5日，分別按最高價每股94.35元及最低價每股78.45元，回購合共4505.8萬股，購買價共約39.2億元。藥明生物回購股份佔回購前已發行股份約1.06%。藥明生物股價低開4.6%，開報75.65元，其後跌幅擴大，曾跌9%破底低見72.1元，跌穿去年12月中急挫低位，中午收報76元，跌4.2%，成交18.5億元。

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藥明生物於去年12月15日受累美國「實體清單」傳涉生物科技股，藥明生物股價單日急挫兩成，其後公布其業務運營一切正常，並表示董事會議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。

藥明生物表示，公司的財政狀況穩健。公司認為，股份購回及其後註銷所購回的股份可提高股份價值，從而改善股東的回報。此外，股份購回反映公司對其業務發展及強勁增長前景充滿信心，相信股份購回符合公司及其股東的整體利益，公司可能視乎市況於聯交所作出進一步股份購回。

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責任編輯︰梁浩碩