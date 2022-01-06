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【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券　淨籌近35億元、股價跌逾15%穿配售價

股市 16:26 2022/01/06

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【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券　淨籌近35億元

美東汽車 （01268） 配股及發可換股債券，淨籌近35億元。美東汽車公布，與賣方及配售代理訂立配售及認購協議，配售2250萬股，相當於經擴大已發行股本約1.77%，配售價為每股34.63元，較美東汽車上日收市價39.35元，折讓12%，淨籌7.7億元。美東汽車股價低開11.2%，開報34.95元，其後跌幅擴大，尾市曾低見32.7，收報33.25元，跌15.5%，成交16億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

另外，美東汽車建議發行2027年到期的27.5億元零息可換股債券，初步換股價為每股46.75元，較上日收市價溢價約18.8%，發行債券的估計所得款項淨額將為約26.9億元。

美東汽車表示，發債及認購事項估計所得款項淨額用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美東汽車（01268） 可換股債券 配股 配售
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