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【Bitcoin】比特幣受累加息預期失守42000　跌穿去年12月「閃崩」水平

Hot Talk 12:51 2022/01/07

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【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平

比特幣（Bitcoin）受累美國加息預期升溫，帶動壓力，隨美國10年債息創去年4月以來高位，比特幣香港時間周五（7日）失守42000美元水平，跌穿去年12月初「閃崩」低位。至中午12時45分，比特幣暫報41505美元，24小時跌3%，年初至今跌近一成。

比特幣即市低位報41012美元，為去年9月以來最低。主流加密貨幣普遍走弱，以太幣24小時跌6%，瑞波幣跌0.6%，Cardano、Polygon輕微向上，同屬20大加密幣的Cosmos更升14%。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略（立即收看）

HSBC滙豐重上50關、渣打升逾4% 美國10年債息曾創9個月高，可見【下一頁】

聯儲局公布上月議息會議記錄，官員預期可能提前加息，預期今年將加息3次，每次加0.25厘；縮表速度可以超過前一輪縮表周期。儲局立場偏鷹下，美股下挫，近期與美股相關度提升的比特幣，以至一眾虛擬貨幣價格亦下跌。

比特幣去年走勢大上大落，12月時一度閃崩式跌逾兩成低見42019美元。隨新冠疫情大流行期間各國推出一系列刺激經濟措施，比特幣自2019年以來，價格已飈升逾500%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

【Bitcoin】加密幣平台創辨人：比特幣年中前將升至10萬美元

【虛擬貨幣】市值第三大虛擬貨幣今年累升近1300%　大幅跑贏比特幣、以太幣

【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元　分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣 加息 縮表 議息 美國聯儲局

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【美股期貨】美國今公布12月非農數據　道指期貨升60點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
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