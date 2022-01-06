  • 19°C
香港時間 : 2022106日 (四) 08:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】儲局急轉鷹提前加息及縮表 納指急瀉3.3%

股市 07:00 2022/01/06

分享：

美國聯儲局公布會議紀錄，首次提及縮減8.3萬億美元規模的資產負債表。儲局官員表示，在開始首輪加息後，似乎可啟動縮表。

儘管儲局官員未有作任何決定，但暗示可能在今年內開始，最快可能在數個月後。會議紀錄同時指出，縮表的速度將會比2017年更快。

另外，儲局官員預期，2022年將加息3次，每次四分之一厘，明年及後年各加3次及兩次。

由於通脹已急升，以及比之前更長久，在增長強勁之下，通脹威脅已成為最大的風險，甚至比疫情更嚴重。所以收緊政策要比預期還要早，因而加快縮減買債計劃，並在3月左右結束，以騰出更多時間準備加息。

道指跌近400點 納指急瀉3.3%

儲局會議紀錄公布後，美國10年期債息升越1.7厘。美股急瀉，道指跌近400點，標指跌百分之2， 納指再跌百分之3.3. 

熱炒股Tesla急瀉超過百分之5， 失守千1100美元水平，回補上升裂口； Nvidia跌百分之6；蘋果跌百分之3. 

阿里美股高港3% 中概股仍跌

港股方面，由於儲局公布會議紀錄前，恒指夜期已收市，夜期維持升177點。

阿里巴巴美股由高過港股百分之7， 收窄至百分之3 。中概股再受壓，富途跌百分之4； 騰訊音樂跌百分之2 。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】騰訊再減持網股 中概股恐慌急瀉 騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目
2022/01/05
【ET財經早點1分鐘】騰訊再減持網股 中概股恐慌急瀉 騰訊減持Sea股權 套現支持社會責任項目
【ET財經早點1分鐘】Tesla急漲14%納指升1.2% 蘋果市值歷史性升越3萬億美元
2022/01/04
【ET財經早點1分鐘】Tesla急漲14%納指升1.2% 蘋果市值歷史性升越3萬億美元
【ET財經早點1分鐘】阿里美股回吐 港股料低開 內地削新能源車補貼3成
2022/01/03
【ET財經早點1分鐘】阿里美股回吐 港股料低開 內地削新能源車補貼3成
【ET財經早點1分鐘】中概股大冚倉阿里美股搶高1成 美股標指年內維持漲27%領先
2021/12/31
【ET財經早點1分鐘】中概股大冚倉阿里美股搶高1成 美股標指年內維持漲27%領先
【ET財經早點1分鐘】道指6連升 港股今日期指結算
2021/12/30
【ET財經早點1分鐘】道指6連升 港股今日期指結算
中國概念股 疫情 港股 恒指夜期 Tesla 恒生指數 阿里巴巴 美股 縮表 加息

上一篇文章

【ET開市直擊】第五波疫情殺到 疫情股又再炒起（歡迎留言問股）

下一篇文章

【潛力股精選】孫運喜：中信國際電訊（01883）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款