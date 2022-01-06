【ET財經早點1分鐘】儲局急轉鷹提前加息及縮表 納指急瀉3.3%

美國聯儲局公布會議紀錄，首次提及縮減8.3萬億美元規模的資產負債表。儲局官員表示，在開始首輪加息後，似乎可啟動縮表。

儘管儲局官員未有作任何決定，但暗示可能在今年內開始，最快可能在數個月後。會議紀錄同時指出，縮表的速度將會比2017年更快。

另外，儲局官員預期，2022年將加息3次，每次四分之一厘，明年及後年各加3次及兩次。

由於通脹已急升，以及比之前更長久，在增長強勁之下，通脹威脅已成為最大的風險，甚至比疫情更嚴重。所以收緊政策要比預期還要早，因而加快縮減買債計劃，並在3月左右結束，以騰出更多時間準備加息。

道指跌近400點 納指急瀉3.3%

儲局會議紀錄公布後，美國10年期債息升越1.7厘。美股急瀉，道指跌近400點，標指跌百分之2， 納指再跌百分之3.3.

熱炒股Tesla急瀉超過百分之5， 失守千1100美元水平，回補上升裂口； Nvidia跌百分之6；蘋果跌百分之3.

阿里美股高港3% 中概股仍跌

港股方面，由於儲局公布會議紀錄前，恒指夜期已收市，夜期維持升177點。

阿里巴巴美股由高過港股百分之7， 收窄至百分之3 。中概股再受壓，富途跌百分之4； 騰訊音樂跌百分之2 。