【美股焦點】福特量全年銷量跌7% 電動車銷僅次Tesla

▲ 【美股焦點】福特全年銷量跌7% 電動車銷量僅次Tesla

福特汽車（美：F）公布上年銷售數據。 全年 累計銷量為 190萬輛，按年跌6.8%，在美國汽車銷量排名第三，僅次於 通用汽車 和豐田汽車。惟公司 第四季度表現理想，成為美國第四季銷量最暢銷的汽車製造商，共出售508,451輛汽車，按季增26.8%。

單計12月 福特汽車 美國銷量，總銷售額為173,740 輛，按年跌 17.1%，其中多功能車（SUV） 銷量為 77,377 輛，按年跌11.1%； 客貨車（Truck） 銷量為 91,699 ，按年跌15.5%； 全電動車銷量則創新高，按年增121%至12,284輛。福特表示，公司全年電動車銷量創新高，僅次特斯拉（美：TSLA）排名電動車銷量第二位 。

早前受晶片短缺而令到生產量被迫減少的 福特汽車 表示，公司年底前克服半導體芯片短缺造成的供應鏈中斷問題上取得了進步。

福特汽車年底庫存為247,000輛，較11月增加了22,000輛。

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