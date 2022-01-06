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【理財智慧】呢個月股市升定跌? 要學識一月效應

理財智慧 15:17 2022/01/06

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政府在周三（5日）宣佈因應擔憂變種病毒在社區大爆發，所以從周五（7日）起將會收緊社交距離，包括限制堂食到晚上六點和娛樂場所暫時關閉等。港股也因此受壓，最終失守23,000點，周三收市報22907點。恒指在今年已跌了超過500多點，但根據「一月效應」到底股市表現會不會反彈呢? 

一月效應

一月效應（January Effect）是始於一個統計學的研究，對於每月的股市走勢預測。研究發現一月的股市表現通常是正數，而且其正回報較其他月份高。同時，研究也發現12月份的回報大多為負數。

背後可能的原因

一月效應首先是在美國股市發生，有人認為主要原因與稅務有關，由於美國有資本增值稅(Capital Gain Tex)，投資者為了節省稅務的支出，因此會在一月出售已經虧損的股票以抵銷其他股票的收入。

同時，有人認為與年終花紅有關。不少公司都會在農曆新年前向員工發放獎金和花紅，例如最近長榮海運向員工派發40個月花紅。因此有人認為當員工收到年終花紅後，可能會將部分的錢投放在股票市場，有助帶動股市的表現。

香港股市的表現

參考過往香港恒生指數的表現，在過往十年中有超過一半都是正數，甚至在2012年單月升了超過10.61%；但在2016年同樣單月下跌了10.18%。當然過往的表現只是當作參考之用，也希望港股在今年「醒醒定定」，表現跑贏其他大市。

 

恒指ETF

香港現時有幾款與恆生指數有關的ETF，例如恒生指數上市基金（2833）、安碩恒生指數（3115）等。在疫後經濟而言，香港股市的表現遠遜於其他股市表現，主要受到內地因素影響。有見最近「北水」流入、投資者可以考慮買入恒指指數作長線投資。

 

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責任編輯：陳佳恩

財務自由 港股 經濟 股票 香港 恒生指數

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