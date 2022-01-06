華潤萬象逾10億人幣收購 禹洲集團物管業務

再有內房企業出售物管業務。內地大型物管企業華潤萬象生活(01209)宣布，以最多10.6億元人民幣向內房禹洲集團 （01628） 旗下天津禹佳，收購從事物管業務的禹洲物業服務的所有權益。收購代價將由華潤萬象的內部財務資源撥付。

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禹洲物業服務於福建省、安徽省及浙江省擁有多項物業管理項目。華潤萬象生活表示，正實施積極拓寬物業管理服務範圍及規模的策略，相信收購事項將擴大集團的服務範圍，加強於上述地區的物業管理組合，並透過提供更多物業管理服務獲得額外收入來源。此外，收購可透過結合禹洲物業的現有實力及經驗，與集團的業務產生協同效應。

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物管股近年出現多宗併購。包括碧桂園服務(06098)先後收購富力物業，以及彩生活(01778)旗下物管業務。融創服務(01516)一度向同業第一服務（02107）提出收購，惟前者近日宣布，因雙方較早前就交易對價及相關交易安排已達成的共識遭推翻，收購宣告中止。

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