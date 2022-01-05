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【社交平台】小紅書發布流行趨勢報告　2021年農村創業貼文增4倍、氣炸鍋搜尋次數逾6000萬

股市 23:01 2022/01/05

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【社交平台】小紅書發布流行趨勢報告　2021年農村創業貼文增4倍、氣炸鍋搜尋次數逾6000萬

近年內地流行拍攝農村生活的網紅，吸引大量網民去了解農村生態及基層生活，內地社交平台小紅書發表流行趨勢報告，分析用戶過去一年中曾分享的內容，梳理出多個快速增長的流行趨勢。小紅書發現，2021年平台上有關回歸農村從事小生意的貼文增加4倍。隨著內地鼓勵理性消費，小紅書指，有關「有意識的消費」（Conscious Consumption）的貼文觀看次數超過90億。

氣炸鍋一出風靡萬千主婦，網民幾乎將所有東西也拿去氣炸，小紅書稱，平台上有關「氣炸」的搜尋次數超過6000萬。另外，很多上班族也會從事副業增加收入，小紅書稱，「副業」貼文被點讚超過150萬次。都市人流行行路保持健康，小紅書稱，2021下半年有關城市慢步的貼文較上半年增加8倍。

小紅書完成新一輪5億美元融資　淡馬錫、騰訊及阿里有份參與　投後估值200億美元，看【下一頁】

綠色環保及戶外活動成為新潮流，小紅書去年有關「可持續發展」的貼文增加5倍；「露營」、「直立板」的貼文增加5倍，而「手拋飛碟」增加6倍。

此外，下半年小紅書上有關「令人印象深刻的經歷」（Impressive Experience）的貼文較上半年增加7倍。中國設計潮流逐漸流行，小紅書指，下半年有關「現代中國風」貼文增加較上半年增加26倍。

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