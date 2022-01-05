▲ 【社交平台】小紅書發布流行趨勢報告 2021年農村創業貼文增4倍、氣炸鍋搜尋次數逾6000萬

近年內地流行拍攝農村生活的網紅，吸引大量網民去了解農村生態及基層生活，內地社交平台小紅書發表流行趨勢報告，分析用戶過去一年中曾分享的內容，梳理出多個快速增長的流行趨勢。小紅書發現，2021年平台上有關回歸農村從事小生意的貼文增加4倍。隨著內地鼓勵理性消費，小紅書指，有關「有意識的消費」（Conscious Consumption）的貼文觀看次數超過90億。

氣炸鍋一出風靡萬千主婦，網民幾乎將所有東西也拿去氣炸，小紅書稱，平台上有關「氣炸」的搜尋次數超過6000萬。另外，很多上班族也會從事副業增加收入，小紅書稱，「副業」貼文被點讚超過150萬次。都市人流行行路保持健康，小紅書稱，2021下半年有關城市慢步的貼文較上半年增加8倍。

綠色環保及戶外活動成為新潮流，小紅書去年有關「可持續發展」的貼文增加5倍；「露營」、「直立板」的貼文增加5倍，而「手拋飛碟」增加6倍。

此外，下半年小紅書上有關「令人印象深刻的經歷」（Impressive Experience）的貼文較上半年增加7倍。中國設計潮流逐漸流行，小紅書指，下半年有關「現代中國風」貼文增加較上半年增加26倍。

相關文章：

【互聯網監管】工信部通報騰訊新聞、小紅書等38款App涉過度收集用戶信息

【SaaS股】微盟與小紅書合作 助小程序商戶在小紅書平台開店

記者：李哲毅