▲ 【內房危機】世茂集團擬架構調整 整合、撤銷多個部門

早前人事調動後的世茂集團 （00813） 擬宣佈新一輪架構調整。彭博新聞引述世茂內部公告指，世茂集團對集團總部職能部門、區域職能部門進行整合，包括裁撤區域及以下層級投資功能投資中心；區域設置方面，撤銷原浙江區域公司，升級華中地區公司；將滬蘇區域公司的部分項目重新劃分管轄權；區域、地區公司審計及採購由集團直管。

世茂集團內部公告中表示，此舉是為主動應對宏觀經濟和行業環境的變化，提升公司對市場的適應能力和競爭能力。

世茂：整合部分職能部門 撤銷多個部門

世茂集團對集團部分職能部門進行整合。整合部門包括：原研發設計管理中心、用戶服務中心之用戶與市場研究部合併為產品研發中心；原運營管理中心、工程管理中心、用戶服務中心之用戶服務部合併為建設運營中心；原成本管理中心、採購管理中心合併為供應鏈中心；設置投資發展中心涵蓋原用戶服務中心之土地策略部。

另外，區域、地區公司職能部門由11個調整為7個，撤銷投資管理部；設置設計管理部，涵蓋原設計管理部、用戶與市場研究部；設置建設運營部，涵蓋原工程管理部、運營管理部、用戶服務部。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【內房危機】世茂集團擬折讓8.5%配股籌近12億元 用於還債

【內房危機】禹洲集團擬尋求置換兩筆月底到期美元債 涉46億元債到期

【內房危機】中梁控股推遲派發原訂1月中期息 「中國房地產面臨持續不確定性」