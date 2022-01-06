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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】《造星4 》Liu哥冀由田徑場跑入公仔箱 爸爸廖Sir望繼續創下65歲撐竿跳紀錄

名人薈萃 08:01 2022/01/06

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最近大熱電視節目《全民造星4》完美落幕，八名女團成員即將誕生。初賽96強的參賽者已見才華洋逸，小弟雖然只看了十多集，但對Liu 哥（廖雪蕎）有一定印象，見到她作為其中一隊隊長，帶起隊中成員有板有眼。作為田徑教練的Liu 哥，原來爸爸廖Sir（廖志強）亦大有來頭，是前港隊十項全能運動員，更保持男子撐竿跳紀錄長達16年，而Liu 哥亦繼承運動員的基因，曾以12歲之齡成為港隊最年輕代表，參加撐竿跳的國際賽事。

Liu 哥細細個就跟爸爸廖Sir在運動場跑來跑去，廖Sir撐竿跳時就幫他執竿，因此Liu 哥很快就參與撐竿跳活動。（所有圖片由受訪者提供）

Liu 哥兒時與爸爸溫馨照。

Liu哥成最年輕港隊代表

現時兼任田徑教練及健身中心職員的Liu 哥，笑言很多人以為自己跑得好快，其實她主力是田項，小時候主要玩撐竿跳及擲標槍，她又指自己很喜歡教小朋友，希望用不同的方法提起小朋友對田徑的興趣，亦有教成年人長跑活動，主要是體能部分方面。由於爸爸是田徑教練，所以小時候經常放學會去運動場幫手，跑吓步及參與不同的項目，當年很少小朋友像她這樣每日都走入田徑場，所以自己亦曾在運動會拿過多個項目的冠軍。貪玩加上反叛的性格，Liu 哥指由細到大每樣活動都想試，除了鏈球差不多所有田徑項目都試過，當中特別喜歡擲標鎗擲出去的一刻，以及撐竿跳空中飛起時的感覺。在她中二時候，很少女生玩撐竿跳，她跳出2.4米成績後入了港隊，但由於當年港隊資源有限，加上慢慢開始接觸更多不同的活動，逐漸就無再投入田徑項目發展，到近幾年才與爸爸一起教田徑。

 

Liu 哥經常與爸爸出入運動場，在田徑場上齊齊創出佳績。

Liu 哥12歲代表香港參加國際賽事，創下最年輕代表港隊紀錄。

另外Liu 哥稍後會考PT牌 (Personal Trainer) 晉身健身教練行列，教導近年興起的CrossFit 混合健身，遲些亦希望參與三項鐵人活動。她又指去年曾跟朋友參加麥理浩徑100公里逆走，但因沒有帶夠糧水所以只能走到80多公里，未能完成賽事，今年會再次參與。

Liu哥每星期都勤力做運動，稍後將晉身成為健身教練。

感謝人生導師梁祖堯

她又提到自己過去一年一直跳舞唱歌加做gym，在《造星》比賽前基本上每星期都會有六日做運動，但《造星》期間因為太忙所以完全無時間，現時體能下降不少。Liu哥表示今次參加《造星》最大得著是識了梁祖堯，雖然祖堯面對外間不少批評，但Liu哥覺得祖堯仿如她的人生導師一樣，包括透過一些觸動心靈的活動令她了解自己更多，例如自己鍾意及缺乏甚麼，以及如何學會放下自己去做戲等。對於參賽期間出任隊長有出色的表現，Liu哥表示要多謝爸爸，因為她覺得爸爸是一個很有領導才能的人，見識到他如何能分配工作及和人處事溝通，從他身上學到很多，其實做隊長最重要是如何處理隊員之間的問題，以及互相補位，就像田徑教練般見到學生有什麼問題就去幫手一樣。

 

Liu哥形容梁祖堯是人生導師，令她更認識自己。

Liu 哥自小已經常擔任不同活動的司儀，甚有隊長風範。

未來發展方面，Liu 哥希望能夠在娛樂圈上發展，拍電影及唱歌，但在《造星》期間也用了很多錢，積蓄都用得七七八八，所以現在都要努力搵錢，包括教跑及做健身教練等，若他日全職入行娛樂圈亦會繼續努力做運動，因為運動是生活不可缺少的一部份。

趁年輕想做就去做

運動貼士方面，她建議如果大家想減肥的話就絕對需要跑步，想身型好一點就要做健身，有一點肌肉及線條會更好看，而自己早前因為想減肥，做得太多重量訓練，結果反而食得更多，愈練愈大隻。至於心得分享，Liu 哥毫不猶疑地答：「想做就去做！」她指自己做人一直抱著這個心態，又以爸爸十幾歲跑到現在六十多歲為例，雖然看似很癲，但她亦十分尊敬爸爸，心諗究竟自己會否堅持唱歌唱到老，所以想趁現在還年輕嘗試做多些不同的事情，包括追夢，她很欣賞35歲《造星》參賽者芯駖的自信，證明夢想和年齡是全無關係，想做就去做，人生只得一次！

廖Sir由十多歲跑到六十多歲，Liu 哥也希望可以唱歌唱到老。

Sir：運動場跑步與家中跑跑步機根本無得比

至於Liu 哥爸爸廖Sir，現時他雖然已65歲，但仍退而不休，繼續擔任不同中小學及田徑會的教練，希望培養小朋友對田徑運動的興趣，他認為運動是要自小開始培養，目標是令到每個人都運動，同時鍛練意志及不屈不朽的精神。他形容在訓練時會和小朋友一起互相鼓勵及支持，彼此互動就能挑戰自己，這些是買跑步機在家獨自練習不能練到的，所以不少人買了跑步機，其實是不會有心機去練習。

很多人以為廖Sir以前是全職運動員，他強調運動只是興趣，只是業餘時間進行高強度的訓練，他正職是香港電台電視部的剪接師，負責過多個電視節目，連續做十多小時自然會工作疲累，做運動正正為他減壓及回復精神。

廖Sir憶述1982年香港第一位來自美國俄勒岡州大學的田徑教練韋德比（Dr. Dennis Whitby），非常驚訝地覺得香港為何沒有全職田徑運動員，廖Sir當年解釋香港是一個商業社會，運動員很難成為一個職業。當年廖Sir一邊訓練，一邊學習韋德比做教練的要訣，認識最新的訓練技巧，為日後做教練舖路，終身受用，自己亦在他訓練下成功打破香港紀錄。

廖Sir由十多歲跑到六十多歲，Liu 哥也希望可以唱歌唱到老。

十項全能運動員廖Sir曾在1982年創下撐竿跳香港紀錄，並保持長達16年之久，圖為他在1988年參加漢城奧運選拔賽。

跑磚地行人路容易受傷拗柴要留意

關於跑步廖Sir給大家一個小貼士，就是疫情下多了很多人跑街，但留意四周環境，特別是磚地行人路，因為腳腕承受壓力會較大，亦容易受傷及拗柴，所以廖Sir不主張在磚地跑太長，訓練最好都是跑運動場，較安全之外，跑的時候亦不用經常因為經常望路面頭耷耷，跑步重心亦會相對欠自然。

在奧運期間擔任旁述的廖Sir認為，隨著香港運動員在奧運表現優秀，相信香港運動正朝著好的方面發展，現時香港的運動風氣亦比30年前提升很多，始終運動是一個保健計劃，絕對是一個長線投資，而現今的家長亦同意小朋友參與運動有好大得著。

現時廖Sir差不多每星期都有五日在運動場跑步及做體能訓練，如果有比賽時會集中訓練自己的項目，包括撐竿跳、推鉛球、擲鐵餅、跳高及跨欄。雖然廖Sir現時距離運動員高峰時已有一段距離，例如廿歲時推鉛球能夠接近14米，現時則接近10米；撐竿跳82年曾跳出4.1米，現時大約3米，鐵餅鉛球撐竿跳曾拿過全港第一的廖Sir，近年仍然更勇於挑戰自己，作出不同的嘗試，包括在2017年打破台灣當地60歲撐竿跳大會紀錄，他又知道新加坡有元老撐竿跳比賽，希望日後能打破當地65歲的紀錄，如果元老比賽有十項全能亦會嘗試參加。

廖Sir在1988年漢城奧運選拔賽有輝煌表現，並在鉛球、鐵餅及撐竿跳拿下全年第一。

廖Sir 20多歲時推鉛球能推到接近14米，現在可以推到接近10米左右。

講到女兒參加《造星》，廖Sir一直鼓勵她去參加，因為《造星》亦是人生一個舞台，可以讓女兒挑戰自己及參加訓練，在不同環境下成長。雖然盡力做自己想做的事，但結果未必達到自己要求，但從過程中反覆思考亦會有很大得著，和運動比賽一樣，全力追求自己的目標，即使名次未能符合預期，但沉澱反思不足的地方，就能繼續向前跑，這就是運動或比賽的真締， 「敢於面對去輸，然後去迎接贏！」。

學習從運動學會輸得起面對人生種種挑戰

廖Sir又分享我們要從運動中學習「輸得起」才能夠挑戰新的目標，事實上人生確實要面對不同困難，隨時面對挑戰，運動可以令我們更能勇於面對挑戰。他又分享面對困難時候，就好像十項全能的跨欄項目，一個一個跨過去，至於面對更大嘅挑戰時，就如撐竿跳，準備充足一躍而過，人生正正就是這樣。

廖Sir希望兩年後能夠繼續主持巴黎奧運田徑項目評述，若成事將會是自1988年漢城奧運開始，連續十屆負責田徑項目評述工作，實屬值得紀念的時刻，美好的回憶。

廖Sir在每次奧運或亞運等大型運動會，都會擔任田徑項目專業評述，兩位子女當然要一起撐場。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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