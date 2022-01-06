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【網購趨勢】Walmart擴充送貨入屋服務　目標覆蓋3000萬戶

商業 11:00 2022/01/06

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美國零售商沃爾瑪（Walmart）宣布，將增聘人手擴充「入屋送貨」服務，目標年內增加覆蓋至3000萬戶家庭。（Walmart圖片））

美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）宣布，將增聘人手擴充其「入屋送貨」服務，目標年內增加覆蓋至3000萬戶家庭。

【第五波疫情】新地3個商場周五起推6時後消費優惠　可換300元現金券

綜合外電報道，美國大型零售商沃爾瑪早前推出「入屋送貨」服務，顧客購買糧油雜貨、新鮮食品等可安排專員送貨上門。獲得戶主允許進入室內後，專員將按指示把貨物放置到雪櫃或指定存放處，期間可經由專員身上的監控鏡頭全程觀察。同時，專員在進入室內前會穿上保護衣物，離開前亦會同時清潔消毒走過的位置。

每月收費逾155港元

此「入屋送貨」可節省顧客自行外出購物及整理物資的時間，顧客即使不在家亦可使用。該服務在2019年首度試行，目前服務約600萬戶家庭。Walmart將增聘3,000人，於年底前擴充至3,000萬戶家庭，覆蓋包括洛杉磯和芝加哥等城市，每月收費為19.95美元（約155.5港元）。

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有曾試用服務的顧客表示對此感滿意，因不用親身到商店購物；即使有疫情仍感到安心，專員有進行保護措施及消毒，屋內全程錄影能了解送貨情況。Walmart表示服務推出以來受顧客喜愛，能把額外整理時間用在其他地方。

責任編輯：王浩賢

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