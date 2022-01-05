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【都爹利會館】佳民集團認購物流初創 Zeek 可轉換股債券　後者估值突破7億元

股市 21:54 2022/01/05

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【都爹利會館】佳民集團認購物流初創 Zeek 可轉換股債券　後者估值突破7億元

在香港經營「都爹利會館」等著名餐廳的佳民集團 （08519） 踩入初創企業界，佳民發公告指，將認購本地物流初創企業Zeek 發行的可換股承付票據，票據本金為20萬美元（約156萬港元），年利率為9厘，年期為12個月。近年物流平台Zeek密密融資，順豐控股（深：002352）、遠展 （00035） 及恒地 （00012） 聯席主席李家傑也有份投資，而今次交易也意外爆出物流初創企業Zeek現時估值已達到9000萬美元（約7億港元）。

Zeek 在香港及多個東南亞市場包括新加坡、馬來西亞、泰國及越南的客戶提供智能物流、SaaS解決方案及線上線下即時交付服務，提供食品及包裹配送及 最後一英里物流解決方案。

佳民集團：明年有新一輪融資計劃　計劃拓展香港以外亞洲市場，看【下一頁】

民指，一直積極尋找食品科技、消費者及數字資產領域的投資機會，特別是與現有業務產生協同效應的投資機會。佳民又稱，投資Zeek 票據預期帶來合理的財務回報，或倘Zeek擴展其業務，可使公司在不斷增長的食品及配送物流服務市場中，成為一家區域性參與者的持份者。

今次可換股承付票據設有自動轉換條款，若Zeek在到期日或之前發生合資格融資，票據本金額將以每股優先股價格的90%；及基於Zeek 交易前估值9000萬美元的每股股份價格自動轉換為已繳足優先股。

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記者：李哲毅

佳民集團（08519） 順豐控股（深：002352） 港股

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