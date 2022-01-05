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【搜游食誌@iM網欄】平安夜聖誕聚餐 Gascoigne Room

名人薈萃 22:20 2022/01/05

分享：

 

新年伊始，大家仍是「宅」在港，帶動飲食生意非常暢旺，聖誕自助餐、Staycation都提前預告「爆滿」！當然在疲弱的市道來說是好消息，但服務、管理如跟不上，「爆單」之後，不少食肆亦帶來負評纍纍！

 

窗外的聖誕燈飾，池畔旁華燈初掛的醉人美景

 

今年聖誕平安夜，與家人及好友到三軍會的Gascoigne Room參加聖誕聚餐，所有賓客都是提早預留，餐單亦於12月初就公佈，自然準備充足。當天食物水準比平日稍為有點遜色，但上菜流程，溫度控制則不錯，窗外景色只欠點飄雪，華燈初上般的閃爍燈色，好溫馨。喜歡餐廳保留殖民地的英式宅園的設計，紅磚、火爐、天然木材，氣氛非常溫暖，有「家」的氛圍。

 

濃厚殖民地歷史痕跡的建築，已逾百年歷史，那份簡約踏實功能的建築風格才是「真樸」味道

 

每桌賓客都談笑甚歡，酒酣耳熱之際，將氣氛推到高潮的一刻，正是大家期待的聖誕老人！不管小孩、大人都樂此不疲，纏著聖誕老人拍照，加上是次扮演聖誕老人的先生非常投入，個子又高大，頗神似，又極樂意配合各位賓客的要求，孩子們都笑不攏嘴，有害羞的，有抱著聖誕老人不放的，大家都愉快享受一個久別了快兩年的歡樂平安夜。

在聖誕老人懷抱中的小孩，為當天的晚餐倍添温暖

 

一向都好喜歡Gascoigne Room的餐前麵包，加熱後才端上餐枱，傳統的黑麥鄉村包，德國結環小包，煙韌有咬勁，好美味！當晚的前菜各人自選所愛，以蕃茄水牛芝士伴老陳醋備受好評，蕃茄的果酸味帶起水牛芝士的脂香，又不膩，配上香酥脆片和綠葉的點綴，整體造型就賞心悅目，食慾亦隨之而起。湯就是頗失色，蘑菇湯或周打海鮮湯，無特色，湯面上加個奶油花式都沒有，太粗疏了，設計餐單的Chef應該要在湯方面，多多下功夫。

 

這道開胃前菜做得好巧手，退皮蕃茄去囊釀入水牛芝士，果酸引出奶脂淡淡甜香，陳醋橄欖油又滋潤了芝士，搭配得宜

準備端上主菜的時候，亦是我們互相祝福送禮物的一刻，能夠與兒子、家人、好友歡聚一起就是最佳聖誕禮物，非常感恩又平安渡過2021年！「魚」一直不是這會所餐廳的強項，我們大部份選了慢煮牛肋排、烤火雞胸肉伴香橙酒汁。牛肋排是醃好低温慢煮，再入烤箱焗至表面帶點焦香，肉質非常軟滑，肉味濃，搭配了椰菜苗、小紅蘿蔔，適量燒汁，擺盤簡潔，一道好家常的聖誕美食。

慢煮香烤牛肋肉排，肉味香濃，軟滑可口，微焦的表皮，帶出油脂香氣

 

最窩心是Gascoigne Room的經理，她帶領著年輕服務人員，令當晚每位賓客歡度佳節，她知道是日我為好友兒子準備了生日蛋糕，他們特意請我們到Lounge如小偏廳般，讓我們一齊唱出滿載祝福的生日歌，既不騷擾其他客人，又不延誤同事整理餐枱，讓我們自在愉快地分享那份祝福的喜悅，2021年平安夜，譜出一段温馨的人生樂章。

窩心的服務，為我們安排了在Lounge同當天小壽星補足生日，是夜寫下美滿句號

 

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

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