【千手公關@iM網欄】付出的時間丶精神和腦汁 三分鐘品牌影片的背後

科技進步做起任何事情來也零舍不同，過程不一定容易了， 但質素必定是可以提高不少。

近期有機會參與一個品牌影片的製作， 回想起對上一次做類似的項目可能已經是10數年前。 最後只是三至五分鐘的影片，但所付出的時間丶精神和腦汁卻不少， 然而，公關姐姐仍然慶幸這個時候有機會負責這個項目。

事實上，做品牌影片由一開始的Story board 就是一個大挑戰，這是科技幫不上的。 此外是受訪者 ，很多時是管理層，是男是女也不要緊， 開口說話咬字是否清晰和說話是否流利是基本， 但男士與女士在拍攝過程的表現則大不同， 女受訪者當然要確保自己在螢幕上完美， 所以拍攝每個鏡頭之前的化妝梳頭丶左執右執少不免， 不過騷姿弄首刻意炫耀自己身上珠光寶氣卻是大忌， 可是如果她要這樣做也不是公關姐姐可以控制的。

在風格上， 有些公司喜歡影片具資訊性丶有些喜歡以人為主丶有些喜歡抽象（ 觀眾看完才知道是那一家機構和想sell什麼）， 也有些喜歡感性，以軟性方式帶出其主要訊息 。 這一切都沒有對與錯，主要是看公司文化和管理層的受落程度。

另外會直接影響品牌影片效果的一環，就是影片用配音與否？ 還是整條片透過不同受訪者聲音帶動？ 那麼片中又應該用多少個受訪者呢？配樂又如何？音樂的style 應該是那一種等，對影片出來的效果有很大的影響。

品牌影片的好與壞其實也是頗主觀的， 每個觀眾對牽涉的內容丶節奏丶剪接和音響等也可以有不同的反應。

猶記得在影片出街前後，公關姐姐邀請朋友坦誠提出他們的看後感， 有的感到嘩然丶覺得很正（ 可能是沒有想到這家公司這個品牌也會出這類品牌影片！） 有的覺得節奏較快要看兩次才可以掌握，有的覺得可以抽象一點……令 筆者最感到開心的，是有人覺得某一些畫面是假或電腦合成的（ 但其實是真的！）所以是真得太美了？！

是項影片的製作既因為疫情而有所延誤， 但在前期的準備上也可說是一絲不苟，在確定Story board 之後，團隊看了本地及海外不少於幾十條品牌片， 有的是行家的，有的是大品牌的， 希望參考別人所做的取其所長也知己知彼。有朋友笑言， 既然已經是外判了製作公司負責，而這間公司又不是No body，為什麼要自己這樣操心和緊貼製作過程？ 就讓他們去做吧！要知道如今的科技與當年可以說是大躍進， 是次出品這影片對自己在拍攝丶製作的技術如剪接丶光暗丶節奏快慢 和配樂等知識上也得着很多，所以說終身學習是沒有錯的！



作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。 更多千手公關@也許的文章請按此

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