▲ 【小米1810】印度財政部：小米涉嫌逃稅須罰6.8億 手機部件報關漏計特許權費用

近年手機品牌小米 （01810） 在印度大展拳腳，不過印度財政部周三（5日）指小米涉嫌逃稅，開出罰單65.3億盧比（約6.8億港元），財政部指，小米印度進口手機及零部件時，未有在交易價值中納入特許權使用費及許可費，涉嫌逃漏關稅，並違反印度海關法，財政部已向小米印度發出通知，要求收回相關的關稅。

小米在印度大受歡迎，根據IDC數據，小米在印度智能手機市佔率高達25%，排行第一，此前有報道指，印度稅務部門在12月底連日搜查多家內地手機公司，包括小米、OPPO、OnePlus等。

度財政部調查報告指，小米印度及其製造商均未將小米印度支付的特許權使用費計入小米印度及其製造商進口的商品的評估價值，違反海關法第 14 條，印度稅務部門指，小米通過在交易價值中不添加「版稅和許可費」，逃避進口手機及其零部件的關稅。

印度稅務部門完成調查後，已向小米印度發出通知，要求追收2017年4月1日至2020年6月30日的關稅，金額為 65.3 億盧比。

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記者：李哲毅