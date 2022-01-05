【騰訊股價】騰訊及阿里股價點解會跌？

▲ 數字人民幣和微信、支付寶等線上交易方式的核心區別是，微信、支付寶等是一種支付方式，而數字人民幣則是法定貨幣。

騰訊（00700）沽冬海集團（美：SE），觸發中概股及科網股跌市，不過，騰訊及阿里巴巴（09988）就算沽出自身所投資的科技股，對騰訊及阿里股價應是有利，不過，騰訊及阿里這些旗艦股份，跌勢亦不輕，究竟有何原因？

騰訊全日跌4.3%，收報430.6元，成交138億元。阿里巴巴跌2.1%，收報114.5元，成交36億元。

有指是內地監管連環罰，不過，罰款非常輕微，僅數百萬元。

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又或是市場風險升溫，資金沽貨避險，不過，阿里巴巴已跌至歷史低位，現時仍有持貨的，未必會因避險而沽貨。

一般投資者忽略的消息，是數字人民幣（試點版）APP正式出台。數字人民幣是由人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶鬆耦合功能，與紙鈔硬幣等價，具有價值特徵和法償性，支持可控匿名。

數字人民幣和微信、支付寶等線上交易方式的核心區別是，微信、支付寶等是一種支付方式，而數字人民幣則是法定貨幣。

數字人民幣APP則具有交易功能，目前，數字人民幣（試點版）App中的錢包仍需要從銀行充值；但是等未來數字人民幣體系完全建成，就可以實現貨幣的「數字化發行」。據騰訊科技介紹，屆時，大家的工資收入便可直接以數字人民幣方式進入數字錢包，而不需要依托銀行卡這類介質。

海通國際預期，數字人民幣可能削弱其影響力，雖然認為「法定貨幣」不會取代「支付渠道」，然而，數字人民幣的應用場景正在迅速擴大，加上其獨有優勢，可能會削弱第三方支付公司的影響力。

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