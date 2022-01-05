  • 20°C
香港時間 : 2022105日 (三) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【騰訊股價】騰訊及阿里股價點解會跌？

20:50 2022/01/05

分享：

數字人民幣和微信、支付寶等線上交易方式的核心區別是，微信、支付寶等是一種支付方式，而數字人民幣則是法定貨幣。

騰訊（00700）沽冬海集團（美：SE），觸發中概股及科網股跌市，不過，騰訊及阿里巴巴（09988）就算沽出自身所投資的科技股，對騰訊及阿里股價應是有利，不過，騰訊及阿里這些旗艦股份，跌勢亦不輕，究竟有何原因？

騰訊全日跌4.3%，收報430.6元，成交138億元。阿里巴巴跌2.1%，收報114.5元，成交36億元。

有指是內地監管連環罰，不過，罰款非常輕微，僅數百萬元。

【科網反壟斷】市監局再公布經營者集中案處罰決定　騰訊涉9案被罰450萬元

又或是市場風險升溫，資金沽貨避險，不過，阿里巴巴已跌至歷史低位，現時仍有持貨的，未必會因避險而沽貨。

一般投資者忽略的消息，是數字人民幣（試點版）APP正式出台。數字人民幣是由人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶鬆耦合功能，與紙鈔硬幣等價，具有價值特徵和法償性，支持可控匿名。

數字人民幣和微信、支付寶等線上交易方式的核心區別是，微信、支付寶等是一種支付方式，而數字人民幣則是法定貨幣。

數字人民幣APP則具有交易功能，目前，數字人民幣（試點版）App中的錢包仍需要從銀行充值；但是等未來數字人民幣體系完全建成，就可以實現貨幣的「數字化發行」。據騰訊科技介紹，屆時，大家的工資收入便可直接以數字人民幣方式進入數字錢包，而不需要依托銀行卡這類介質。

海通國際預期，數字人民幣可能削弱其影響力，雖然認為「法定貨幣」不會取代「支付渠道」，然而，數字人民幣的應用場景正在迅速擴大，加上其獨有優勢，可能會削弱第三方支付公司的影響力。

【數字貨幣】數字人民幣App正式上架內地Android應用商店　指定運營機構納入招行、騰訊微眾銀行

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【虛擬資產】Sandbox 夥拍新世界鄭志剛、馮德倫和舒淇等元宇宙創建Mega City　下周啟動新一輪土地銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息
【港股2022】2022年港股會先高後低　還是年底才有大升浪？
【港股2022】2022年港股會先高後低　還是年底才有大升浪？
【新股IPO】商湯掛牌翌日再升33%創新高　拆解商湯暗盤唔升掛牌後才升
【新股IPO】商湯掛牌翌日再升33%創新高　拆解商湯暗盤唔升掛牌後才升
【中國富豪】內地十大科企富豪身家今年縮水6200億　兩人比馬雲更傷（附列表）
【中國富豪】內地十大科企富豪身家今年縮水6200億　兩人比馬雲更傷（附列表）
【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成
【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成
【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅
【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款