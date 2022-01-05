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【中國經濟】馬駿：內地經濟存下行壓力 要適度調整政策

股樓投資 21:02 2022/01/05

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人民銀行貨幣政策委員會前委員、香港綠色金融協會主席馬駿表示，今年內地存在經濟下行壓力，要適度調整政策，估計當局會稍為放鬆地產相關政策，貨幣及財政政策就會微調，並會加大基建力度。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

他又指，美國通脹問題由流動性氾濫引起，要採取緊縮貨幣政策應對。中國方面，生產物價指數和消費物價指數升幅不一致，此為結構性問題，因此要以結構性手段，而非緊縮貨幣政策或加息來處理。

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此外，他還提到中美兩國貨幣政策走向不同，要關注資金流動、匯率等方面，貿易政策估計亦受影響。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：張以正

經濟狀況 經濟衰退 經濟現象 經濟 經濟數據表現 新經濟 港股

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