【智能眼鏡】傳聞谷歌正秘密開發 AR 眼鏡 與蘋果競逐元宇宙商機？

上月 Meta 公司（美：FB）旗下的 Oculus VR 主管 Mark Lucovsky，跳槽至母企為 Alphabet（美︰GOOGL）的谷歌，令人臆測谷歌將會加入元宇宙的戰場。近日《紐約時報》進一步爆料，Google 正在進行一個有關智能眼鏡的項目，假如消息屬實，有望與傳聞將於 2023 年推出 AR 眼鏡的蘋果公司（美：AAPL）作正面對決。

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谷歌早於 2013 年已經推出過眼鏡造型的穿戴式裝置 Google Glass，發表初期一度引起市場哄動，但產品最後無疾而終。還記得去年 7 月，谷歌收購了加拿大初創公司 North，該公司以其 Focal 智能眼鏡聞名；無獨有偶，上月谷歌亦刊出了 AR 作業系統的招聘廣告，其中一項職位列明需要負責製作一個「創意 AR 裝置」。

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谷歌現時未有公布任何關於 AR 產品，但外界普遍預料谷歌將於今年的 Google I/O 開發者大會上，會有相關的消息透露。

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責任編輯：嚴浩文