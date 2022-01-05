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【慈善活動】膳心連夥惠康傳統節日推慈善活動 翁懿華：「食咗飯未」愛心米庫成績理想

理財智慧 18:30 2022/01/05

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適逢「大時大節」，惠康承諾在三大重要的傳統節日，冬至、農曆新年及中秋，額外捐出食物「加餸」，讓受惠人士可以過一個豐富的佳節。活動當天，惠康母公司牛奶國際零售集團行政總裁麥殷、惠康行政總裁朱秉志，聯同膳心連基金營運總監翁懿華，與一眾集團義工到彩雲邨社區中心向基層長者派發愛心包和玩遊戲，歡度冬至佳節。近期與惠康推出「食咗飯未」捐米活動的膳心連基金營運總監翁懿華接受本刊訪問，表示到目前僅在不夠一個月的時間，收到的捐款已可讓膳心連提供近10萬個膳餐，成績非常理想，她更分享與惠康慈善活動的合作過程，以及膳心連的機構工作和服務心得。

參加活動的受助人葉佩芳婆婆表示，有機會參加這個活動十分高興，她指過時過節會與子女一起吃飯。葉婆婆表示現在沒有收入，生活主要靠子女，還有長者生活津貼，她指：「沒有豐衣足食的生活，一切隨遇而安。」新一年來臨，葉婆婆希望身體健康，她表示她的丈夫患腦退化症，希望他的病情不要惡化得太快。

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當天活動派發了2,000份愛心包，當中有5款應節產品，如頂級泰國香米、冬菇、罐頭鮑魚和蠔皇海螺片等，問及葉婆婆會用愛心包的食材來煮甚麼餸菜，她表示冬菇會用來蒸雞翼或煲湯，即食鮑魚則用來炆菜。葉婆婆又指現在買餸貴，尤其是新鮮肉類，因此較多買便宜的雪藏凍肉，她指：「沒有辦法，因為我丈夫患病，開支本來已很大，因此就像廣告那樣『慳一元就一元』。」

致力為社會基層提供健康食物的社福機構膳心連，再度與惠康義工一同出席慈善活動，翁懿華介紹，膳心連其實是一間剩食回收的慈善機構，就像一個橋樑，將食物配對給有需要的人，有系統地在全港各區的機構如酒店、企業飯堂、私人會所、學校的飯堂或醫院，收集安全可食用的剩食，再分配予有需要的人士。

問及如何促成這次與惠康母公司的合作，她指與DFI零售集團早在疫情前已開始合作，她指：「例如我們會回收7-11的麵包，或是萬寧脫了蓋的奶粉或包裝遭破壞的食品，再派給社區上有需要人士。」她補充：「在疫情下，惠康知道膳心連面對很大挑戰，坊間有很多人士需要支援，於是便展開了這次的夥伴關係。」

膳心連近期與惠康推出了「食咗飯未」愛心米庫活動，成效比預期中更理想，她指到現時為止，僅在不夠一個月的時間，收到的捐款已可支持膳心連提供近10萬個膳餐，表示這個成績是非常理想。

疫情下，翁懿華表示，受助人士的營養均衡亦十分重要，因此在構思派送食物的時候，要考慮他們能否得到溫飽之餘，同時維持均衡飲食。她指，在未來的膳餐更加關注此方面的考量，因此會與惠康計劃擴大服務，派送新鮮的蔬果，讓受助人吃得健康。

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疫情下，本港近半人口的家庭收入下跌，翁懿華希望可以在未來拓展服務，在未來幫助其他弱勢社群，例如一些住在劏房的家庭。她指受疫情影響，一些低收入家庭經已耗盡積蓄，雖然現在疫情已緩和，但低收入人士仍面臨開工不足的情況，應付生活有困難，對於家中有子女需要照顧的家庭而言，更加百上加斤，膳心連提供膳食予這些貧困家庭，減輕他們的經濟負擔。此外，對於一些小數族裔人士和露宿者，翁懿華亦希望提供服務，幫助他們渡過困境。

由於疫情下有需要人士的數目愈來愈多，膳心連透過不同的方法、渠道提供幫助，翁懿華表示，會邀請不同企業擔任募捐者（Food Drive），即是每個月由企業員工捐出食物，再由膳心連送出食物，她表示，至今錄得近22噸食物。除了直接派出食，膳心連亦提供食品券，例如可讓受助者以食品券在便利店或快餐店換取飯盒，食品券至今共派出逾300萬張。另外，膳心連亦將一些主要的食糧，如米、麵、午餐肉和奶製品，以福袋形式派出，至今共派出約5,500個。 

受疫情影響，翁懿華指，熟食派送減少了許多，「由於現時的防疫條例不許公眾聚集，因此街坊無法像以往一樣聚在一起吃飯，所以改變送食物的模式，飯餐以外賣形式打包拿走，至今共派出約20萬個。」最後，膳心連亦派出超市現金券，她表示，由於派送食物的種類受限，不可以派生的食物，使用超市現金券就可以換取各種食物，如生的肉類和蔬菜，而不受限，回收的麵包錄得超過260噸。總體而言現金券和食物券在疫情下發揮的作用更大，不但可以讓受助人換取自己需要的食物，因此是最受歡迎的。

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不少人擔心捐贈的食物會過期的，翁懿華表示，處理膳餐的程序合乎食物安全。她指，膳心連的送餐司機經過專業培訓，，因此有足夠知識處理送餐時的安全問題。「我們團隊已運作了20年，正式註冊有11年，膳心連的司機都對於送餐有十足的經驗，大部分加入己有10年。」而處理食物的程序方面，她指司機會先檢視食物的情況，然後分類，「因為不同人士對食物的需求不同，舉例來說，如有宗教信仰的人士，可能不能吃某些肉類，又例如長者，不能咀嚼太硬的食物，又例如患糖尿病的人士，不能吃甜食，各類人士有其飲食習慣和禁忌，因此捐助食物的過程需加倍留意。」

膳心連已經成立了20年，當中必有難忘的助人經驗，翁懿華表示，即使是一件很簡單的食物，也是得來不易的。她指：「我記得有一次去到某間九龍東的社福機構伙伴，當時正在派麵包，那些麵包是麵包店賣剩的，之後我們收集回來，不然就會棄置堆填區，我們收集回來然後派給公公婆婆，當中大部分都是獨居長者。有一次派食物時，看到一位婆婆拿着一個麵包，她很開心，我很好奇，於是問她為甚麼拿了麵包會如此開心，她告訴我看看手上的紫薯麵包，婆婆說買菜時常常看到有紫薯麵包，但價錢很貴，捨不得買，現在終於可以嚐到紫薯的味道，所以很高興，我當時聽到她這樣說，就心有點酸。」她認為或許對一般人來說，一件個紫薯麵包是很普通的食物，對有需要的人卻是一件奢侈品，她指：「所以自那次之後，我就知道要更努力去做好我們助人的工作。」

聯合國報告顯示，全球每年浪費超過9.3億噸食物，膳心連亦向大眾推廣惜食的美德，翁懿華指：「這是機構工作很重要的一部份，珍惜食物不要浪費的概念需要從小灌輸，因此我們會定期到不同學校，推廣惜食的觀念，教育下一代成為『食物英雄』。」

膳心連有一個大型堆肥機，當收到一些不適合派送的食物，例如過期的食物，放進堆肥機製造肥料，膳心連會將肥料轉送給本地農場，利用肥料栽種有機蔬菜，收割農作物後，再將新鮮蔬菜送至膳心連，再派給社會大眾，如此類推地循還，從而形成一種可持續的關係。

翁懿華希望外界珍惜食物，她指：「當丟棄食物時，浪費的除了是食物之外，同時浪費種植和運輸整個過程當中的資源，如能源、人力和物力，長遠對地球負擔增加。」她希望大眾除了要珍惜食物外，亦要懂得分享食物，要關注社會上有很多人食不果腹，「當我們得到一碗飯，覺得沒有什麼特別，但這一碗飯對於某些獨居長者，他們三餐不繼，簡單一碗飯，是非常珍貴的。」

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責任編輯：龍紀瑩

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