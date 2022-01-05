【美股焦點】花旗標指目標兩月達標　再上調標指目標至5100點

▲ 【美股焦點】花旗重新上調標普500目標價至5100點 第四季反彈反映盈利勢頭將延續

標普500指數續創新高，花旗重新上調標指年底目標價。花旗銀行將標指由去年10月所定的年底目標4900點上調至5100點，潛在升幅達6.4%。主要因為標指在上年最後兩個月中，上漲了5%，令分析師們重新評估。

根據金融數據商Refinitiv的數據顯示，標普500指數公司2021年的盈利結果超出分析師的預期，前三季度分別按年增長52.8%、96.3% 和42.6%，該公司預計第四季度的年度盈利增長為22.3%。而標普500指數上年全年約上漲27%，而單計年最後兩個月升幅，就達約5%。

花旗銀行首席美股策略師Scott Chronert表示，市場第四季的反彈反映了過去一年盈利強勁的勢頭將延續，雖然新冠疫情和供應鏈問題仍未解決，但第四季度的財報數據結果應該能夠支撐近期市場上漲的走勢。

Scott Chronert表示，市場面臨的最大風險來自1）聯儲局加息、2）新冠疫情、3）持續價格上漲，但預計流入股市的資金將持續為實質負利率。而根據花旗銀行最近的投資者調查顯示，投資者認為，下行風險似乎多於上行潛力。因此，投資者似乎更早地意識到了上述風險。

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