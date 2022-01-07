【理財熱話】美國KFC員工疫情下未請過假 獲近7.8萬勤工獎金

受疫情影響，餐飲的經營十分困難，特別在人手的分配上，最近在美國肯德基（KFC），有一名員工叫Khoury Booze，他在2021年未曾請過病假，即使疫情嚴重的日子下都沒有請病假，甚至每天比其他同事早到店內準備和打掃。

自1992年開始，他在喬治亞州梅肯市的肯德基工作至今，為了表揚他盡責的工作表現，公司向他頒發高達1萬美元（約$78,000港元）的勤工獎金。當他收到獎金時感到訝異，他將打算用這筆錢去修車，並帶小朋友去度假。

事後，他的經理大讚Khoury Booze表現，「你從不需要指派他做任何事情，因為他會自己承擔責任，他盡心盡力、付出一切，因此這份獎金是他應得的肯定。他付出了一切，這是他應得的！」，借此鼓勵其他同事，「只要員工們像他一樣從不缺席，一樣可以獲得勤工獎。」

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網民大讚Khoury Booze的工作表現，更提議公司，「應該幫他升職加薪。」、「真的要向他致敬。」、「買一輛新車給他。」

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責任編輯：陳頌潔