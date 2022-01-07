  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財熱話】美國KFC員工疫情下未請過假 獲近7.8萬勤工獎金

理財智慧 09:00 2022/01/07

分享：

受疫情影響，餐飲的經營十分困難，特別在人手的分配上，最近在美國肯德基（KFC），有一名員工叫Khoury Booze，他在2021年未曾請過病假，即使疫情嚴重的日子下都沒有請病假，甚至每天比其他同事早到店內準備和打掃。

自1992年開始，他在喬治亞州梅肯市的肯德基工作至今，為了表揚他盡責的工作表現，公司向他頒發高達1萬美元（約$78,000港元）的勤工獎金。當他收到獎金時感到訝異，他將打算用這筆錢去修車，並帶小朋友去度假。

事後，他的經理大讚Khoury Booze表現，「你從不需要指派他做任何事情，因為他會自己承擔責任，他盡心盡力、付出一切，因此這份獎金是他應得的肯定。他付出了一切，這是他應得的！」，借此鼓勵其他同事，「只要員工們像他一樣從不缺席，一樣可以獲得勤工獎。」

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【理財熱話】城巴88R及61本月起拒收現金 只接受電子支付惹爭議 城巴回應指：此路線屬非專營巴士路線  【下一頁

網民大讚Khoury Booze的工作表現，更提議公司，「應該幫他升職加薪。」、「真的要向他致敬。」、「買一輛新車給他。」

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

美元 病假 美國 KFC 港元 疫情

上一篇文章

【職場熱話】管理層善意提醒新人遭反駁 「其實你不說我都會記得」 質疑新一代處世態度

下一篇文章

【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成
【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款