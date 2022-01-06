【物管收購】華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務　代價最多10.6億人民幣、禹洲高開9%

▲ 華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務 代價最多10.6億人民幣

華潤萬象生活 （01209） 宣布，擬向禹洲集團 （01628） 旗下天津禹佳收購從事內地物管業務的禹洲物業服務全部股權，料代價不高於10.6億元（人民幣，下同），最終代價須以向國資委備案結果為準。代價將由華潤萬象生活的內部財務資源撥付。

禹洲集團今早高開9%，報0.71元；華潤萬象今早高開2.8%，報33元。

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禹洲物業服務主要於中國從事物業管理及商業營運服務，在福建省、安徽省及浙江省擁有多項物業管理項目。華潤萬象生活表示，收購事項將擴大集團的服務範圍，加強於上述地區的物業管理組合，並透過提供更多物業管理服務獲得額外收入來源。

禹洲預計截至去年底止財年，扣除出售事項成本及費用前，所得收益約7.2億元。禹洲表示，出售事項將令公司能夠將更多財務資源重新調配至其他業務，及用於集團的未來發展。

截至2020年底止，禹洲物業服務的除稅前溢利及除稅後溢利分別為6644.9萬及4880.2萬元，按年增19.4%，綜合賬面淨值約1億元。

值得留意是，禹州2020年擬分拆物管公司禹佳生活服務獨立上市，並於12月向聯交所遞表，但已失效。

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