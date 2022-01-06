  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物管收購】華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務　代價最多10.6億人民幣、禹洲高開9%

股市 09:26 2022/01/06

分享：

華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務　代價最多10.6億人民幣

華潤萬象生活 （01209） 宣布，擬向禹洲集團 （01628） 旗下天津禹佳收購從事內地物管業務的禹洲物業服務全部股權，料代價不高於10.6億元（人民幣，下同），最終代價須以向國資委備案結果為準。代價將由華潤萬象生活的內部財務資源撥付。

禹洲集團今早高開9%，報0.71元；華潤萬象今早高開2.8%，報33元。

中指院：今年物管併購交易額急颷234%，看【下一頁】

禹洲物業服務主要於中國從事物業管理及商業營運服務，在福建省、安徽省及浙江省擁有多項物業管理項目。華潤萬象生活表示，收購事項將擴大集團的服務範圍，加強於上述地區的物業管理組合，並透過提供更多物業管理服務獲得額外收入來源。

禹洲預計截至去年底止財年，扣除出售事項成本及費用前，所得收益約7.2億元。禹洲表示，出售事項將令公司能夠將更多財務資源重新調配至其他業務，及用於集團的未來發展。

截至2020年底止，禹洲物業服務的除稅前溢利及除稅後溢利分別為6644.9萬及4880.2萬元，按年增19.4%，綜合賬面淨值約1億元。

值得留意是，禹州2020年擬分拆物管公司禹佳生活服務獨立上市，並於12月向聯交所遞表，但已失效。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

相關文章：【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權　斥對方突然推翻交易共識、融創服務高開反彈近半成

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 國資委 收購 華潤萬象生活（01209） 禹洲集團（01628）

上一篇文章

藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股　涉資39億元、股價低開逾4%

下一篇文章

【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券　淨籌近35億元、股價低開11%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款