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【物管收購】華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務　代價最多10.6億人民幣

股市 19:49 2022/01/05

分享：

華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務　代價最多10.6億人民幣

華潤萬象生活 （01209） 宣布，擬向禹洲集團 （01628） 旗下天津禹佳收購從事內地物管業務的禹洲物業服務全部股權，料代價不高於10.6億元（人民幣，下同），最終代價須以向國資委備案結果為準。代價將由華潤萬象生活的內部財務資源撥付。

中指院：今年物管併購交易額急颷234%，看【下一頁】

禹洲物業服務主要於中國從事物業管理及商業營運服務，在福建省、安徽省及浙江省擁有多項物業管理項目。華潤萬象生活表示，收購事項將擴大集團的服務範圍，加強於上述地區的物業管理組合，並透過提供更多物業管理服務獲得額外收入來源。

禹洲預計截至去年底止財年，扣除出售事項成本及費用前，所得收益約7.2億元。禹洲表示，出售事項將令公司能夠將更多財務資源重新調配至其他業務，及用於集團的未來發展。

截至2020年底止，禹洲物業服務的除稅前溢利及除稅後溢利分別為6644.9萬及4880.2萬元，按年增19.4%，綜合賬面淨值約1億元。

值得留意是，禹州去年擬分拆物管公司禹佳生活服務獨立上市，並於12月向聯交所遞表，但已失效。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權　斥對方突然推翻交易共識、融創服務高開反彈近半成

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港股 國資委 收購 華潤萬象生活（01209） 禹洲集團（01628）

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