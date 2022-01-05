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過年前買樓入住新窩居　首置客低市價入市新都城兩房

股樓投資 19:47 2022/01/05

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農曆新年將至，有買家希望於過年前買新屋喜慶過年。新都城最近錄首置客低市價入市，買家睇樓後火速拍板購置新居。

香港置業莊家豪表示，售出單位為新都城一期2座低層F單位，實用面積約364平方呎，屬2房間隔，座向西北。莊家豪稱，單位以680萬元放盤約2星期後獲區內客接洽，雙方經議價後減價20萬元，以約660萬元成交，實用呎價約18,132元，較市價低約2%。

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據了解，買家為首置客，心儀物業景觀開揚，故睇樓後即火速拍板入市自住。資料顯示，原業主於2009年6月以約195萬元購入上述單位，持貨逾12年，是次轉售帳面賺約465萬元，期內升值逾2倍。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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撰文 : 謝昕蕎

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