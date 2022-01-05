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【新股IPO】華潤電力擬分拆可再生能源業務年內上市　集資最多156億元

股樓投資 20:37 2022/01/05

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消息指，華潤電力（00836）計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市，擬集資10億至20億美元（約78億至156億港元）；據了解華潤電力目前正與潛在顧問進行初步商討，有機會今年內完成上市。

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同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

根據華潤電力網站介紹，目前華潤電力旗下的可再生能源業務涉及119座風電場、25座光伏電站、2座水電站，風電、光伏發電及水電運營權益裝機容量合共11238兆瓦，佔總運營權益裝機容量約25.9%，已經並網權益裝機容量佔比達31.1%。而在2020年，華潤電力旗下風電場、光伏電站、水電站售電量分別約為2000萬、73萬以及150萬兆瓦時。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：張以正

集資 IPO 港股

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