【通貨膨脹】「鴿派」官員卡什卡里一改立場　料聯儲局今年加息2次

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二（5日）表示，預計聯儲局今年可能加息2次，以應對通脹持續高企，一改他以往堅持直到2024年都會維持接近零利率的觀點。

卡什卡里於網站發文表示，將加息預期提前至2022年，因為通脹預期中更高和持久，料年內加息2次。

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聯儲局於去年12月加快了縮減買債步伐，並暗示將在2022年加息3次。卡什卡里表示，他支持加快縮減買債，因這是一個謹慎的決定，為未來在必要時提早加息提供靈活性。

卡什卡里一直被視為聯儲局最「鴿派」的官員，他突然轉變態度預期加息，令外界感到意外，亦突出聯儲局對通脹持續高企的擔憂。卡什卡里仍然認為美國通脹更有可能回落至過往20年般的低水平，而不是走向高通脹時代，但一旦陷入高通脹，後果將很嚴重，當局要審慎應對。

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責任編輯：黃苑筠