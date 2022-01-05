【香港出口】2022年香港出口有望增長　製衣業料按年增幅10%至15%

▲ 2022年香港出口表現傾向審慎樂觀，尤以製衣、電子等行業增幅較好。（新華社圖片）

新型變種病毒Omicron肆虐，但有些指暫時對香港進出口業沒有影響。更有人指，對本地出口業感審慎樂觀，尤以製衣、電子等行業增幅較好。製衣業界代表更稱，有望追近疫前水平。

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香港出口信用保險局舉辦2022年環球經濟前瞻與香港出口展望，在會上香港貿發局研究總監范婉兒提及，貿發局曾預測今年貿易出口續升，料增長8%。而她對市況感審慎樂觀，皆因參照過去一年的數據，她相信各行業中製衣、電子業增幅較好。

香港製衣同業協進會會長余遠茂表示，物流方面因為全球貨運人員染疫等出現減班、清關延誤等，以致客戶對廠商的船期要求提早，與以往定單死綫後，仍有少許緩衝期的做法不同。

他稱，買家希望廠商能夠盡早把貨物發出，避免後續出現意外的清關或存倉延誤。而2022年整體預期亦持續向好，預期按年增加10%至15%，接近回復至2019年的水平，地區訂單比例仍是以美國6成、歐洲3成為主。

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談及Omicron對製衣業的影響，余表示，Omicron暫時對業界沒有構成影響，主要生產廠房地區，包括柬埔寨、孟加拉等疫苗接種率高，以及防疫隔離措施有效，令疫情變化不大。惟他稱，有比較多客戶定單因此轉移至該地生產。

責任編輯：王浩賢