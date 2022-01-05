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【2022年部署】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股

股樓投資 20:52 2022/01/05

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再有大行看好今年恒指表現。瑞信發表中國資本市場2022年展望報告，認為內地經濟有望藉調整改革及貨幣政策趨鬆等因素，在今年下半年復甦。在2021年表現偏弱的港股，有望隨內地經濟復甦而改善表現。該行同時予恒指今年目標26200點。至於MSCI中國指數及滬深300指數，則分別給予91點和5760點的目標。

【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選   詳情請看【下一頁

投資策略上，瑞信認為長期投資主題今年仍存在，並分別把工業、資訊科技、資源、公用事業及能源列為權重最高的5大板塊。權重較低的板塊則包括非必需消費品、通訊服務和金融等。此外，瑞信有見當局對內房發展商的政策放寬，增加汽車及消費服務的權重。該行同時公布最新的中資股模擬組合，覆蓋41隻港股。

瑞信最新中資股模擬組合名單：

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【騰訊700】騰訊減持Sea逾2%股權 料套現約240億元  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】港股跌跌不休 2022年10大收息股 

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撰文 : 李尚毅

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