【2022年部署】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股

再有大行看好今年恒指表現。瑞信發表中國資本市場2022年展望報告，認為內地經濟有望藉調整改革及貨幣政策趨鬆等因素，在今年下半年復甦。在2021年表現偏弱的港股，有望隨內地經濟復甦而改善表現。該行同時予恒指今年目標26200點。至於MSCI中國指數及滬深300指數，則分別給予91點和5760點的目標。

【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選 詳情請看【下一頁】

投資策略上，瑞信認為長期投資主題今年仍存在，並分別把工業、資訊科技、資源、公用事業及能源列為權重最高的5大板塊。權重較低的板塊則包括非必需消費品、通訊服務和金融等。此外，瑞信有見當局對內房發展商的政策放寬，增加汽車及消費服務的權重。該行同時公布最新的中資股模擬組合，覆蓋41隻港股。

瑞信最新中資股模擬組合名單：

▼ 點擊圖片放大 +41 +40

【騰訊700】騰訊減持Sea逾2%股權 料套現約240億元 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM Cafe】港股跌跌不休 2022年10大收息股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機