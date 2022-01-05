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【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快

理財智慧 23:10 2022/01/05

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正所謂「人靠衣裝，佛靠金裝」，很多OL為了留下好的印象，特意買一個名牌手袋，最近有網民在社交媒體專頁發文，指自己部門的同事人工不高，但每天背一個價錢不菲的名牌袋，目的是甚麼？

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】 實習生是負生產力？ 打工仔抱怨實習生不斷出錯 不願委派工作寧讓他們休息  【下一頁

此貼文一出，引來網民討論，他們搞笑表示可能是山寨貨，「其他人的手袋是A貨？」、「話說有租袋服務，可能他們是租回來。」

另外，有網民鼓勵樓主做自己，「每個人著重的東西不同，做好自己！」、「大部分有錢人不需要從表面上，告訴別人我有錢！」、「如果自己很喜歡的東西買來又無妨，但想與同事『看齊』的話，沒有必要。」

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

 

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責任編輯：陳頌潔

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