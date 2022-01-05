【新股IPO】中國能鏈集團擬來港上市 集資最多4億美元

消息指，為加氣站及電動車充電站提供數碼解決方案的中國能源初創公司能鏈集團正考慮來港上市，集資3億至4億美元。據了解，能鏈集團正與大摩及中金合作，商討今年在香港上市的事宜，惟有關上市時間表及集資規模仍未有最終定案。

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能鏈集團成立於2016年， 是能源產業物聯網公司，擁有團油、快電、能鏈雲、能程科技、能鏈綜合能源港、能鏈便利6個業務。 公司提供在線平台，為內地司機提供加油站和充電樁匹配服務。其應用程序​「團友」和「 快電 」為內地超過4億名駕駛員提供服務。

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此外，能鏈去年進行了數輸融資，其中去年3月進行了2億美元融資，據悉當時估值超過10億美元；目前公司投資者包括招銀國際、中金資本、小米（01810）及蔚來資本等。

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記者：張以正