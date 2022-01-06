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【新股IPO】華潤電力挫逾8%　傳分拆可再生能源業務在港上市　擬集資最多156億、最快年內上市

新股IPO 11:32 2022/01/06

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據外電報道指，華潤電力 （00836） 計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市，計劃集資10億至20億美元（折合約78億至156億元）。據報華潤電力目前正在與潛在顧問進行初步商討，有機會在今年內上市。

華潤電力周四股價受壓，現跌近8%，最新報21.55元，盤中低見20.5元，成交額13.3億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

據華潤電力官網介紹，目前公司旗下的可再生能源業務涉及119座風電場、25座光伏電站、2座水電站，風電、光伏發電及水電運營權益裝機容量合共11238兆瓦，佔總運營權益裝機容量約25.9%，已經並網權益裝機容量佔比達31.1%。

而在2020年，華潤電力旗下風電場、光伏電站、水電站售電量分別約為2000萬、73萬以及150萬兆瓦時。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】鋰電池生產商中創新航計劃在港上市　擬集資78億

記者：梁安琪

港股 分拆 電力 IPO 華潤電力（00836） 集資
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