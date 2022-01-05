▲ 【元宇宙】郭明錤預計今年Meta VR 裝置出貨量增至1200萬 舜宇光學、玉晶光有份供應透鏡組件

社交平台Facebook及Instagram 母企Meta （美：FB） 進軍元宇宙產業，天風證券分析師郭明錤發表報告，預計Meta將在2022年下半年中期發布新款高階VR頭戴裝置Oculus Quest 3，預計2022年出貨量為100至200萬部，同時預期今年Meta的VR（虛擬實境）裝置出貨量將按年增長30%至1,200萬部。

Meta VR產品的規格方面，郭明錤表示，Quest 3是首度採用2P Pancake透鏡的Meta VR裝置，過去均是1P Fresnel透鏡，Quest 3配備兩個單價為10至15美元的2P Pancake透鏡，供應商為玉晶光（台：3406）與舜宇光學 （02382） ，料兩者各取得一半的訂單。

明錤表示，玉晶光為全球最大AR（擴增實境）或VR 的Pancake/Fresnel透鏡供應商，僅玉晶光同時取得蘋果（美：AAPL）、Meta與Sony等一線品牌的Pancake/Fresnel透鏡訂單，相信其領先優勢將可持續延續數年。

郭明錤重申，蘋果AR/MR（混合實境）頭戴裝置會延後到2022年底，顯著的出貨量須至明年首季，蘋果的AR/MR採用兩個3P Pancake透鏡，再包含來自相機鏡頭的貢獻，每個Apple AR/MR對玉晶光的營收貢獻約$45–55，此營收貢獻大約等同於25至35個的高階7P鏡頭。

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