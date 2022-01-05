【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？

▲ The Sandbox亦宣布將會於1月13日，推出新一輪 LAND 銷售。（The Sandbox提供圖片）

元宇宙概念愈炒愈熱，虛擬地產市場亦漸變熾熱。區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox今日(5日)宣布，下周四(13日)將會推出新一輪「土地」銷售，並建立大型文化中心。買家有機會購入新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛附近的土地。

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早前新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛宣布，投資The Sandbox並買下其中一塊最大的虛擬土地，引起熱話。The Sandbox將會與鄭志剛，以及來自其他自電影、音樂、金融、地產行業等新的合作夥伴，共同創建一個大型文化中心 Mega City。

可舉辦活動、建社交中心

同時，The Sandbox亦宣布將會於1月13日，推出新一輪 LAND 銷售，供玩家購買位於新合作夥伴附近的 LAND。用戶可在 The Sandbox 虛擬世界地圖上看到新合作夥伴的地產，而今輪銷售的LAND，每個都將包含獨家的優質 NFT，並有望舉辦活動、遊戲體驗或社交中心。

新合作夥伴包括鄭志剛、新鴻基公司、羅兵咸永道香港等；來自演藝界的亦有馮德倫和舒淇。用戶往後亦有機會通過 「play-to-earn」 （邊玩邊賺） 的遊戲來獲得The Sandbox的功能性代幣「$SAND」 。玩家可以通過遊戲或創作來體驗元宇宙，與平台上的其他玩家、創作者和藝術家共同創建資產和世界，並把它們作為 NFT 進行交易。

據The Sandbox透露，現時已售出了其超過16萬個LAND NFT中的7成，現有的LAND 持有者包括 Binance及CoinCheck等。

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責任編輯：葉泳珊