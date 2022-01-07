【iMoney GIFTaway】送你Credit Suisse瑞信虎年利是封4套 (共40個)

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農曆新年又就快到啦！今期iMoney送你Credit Suisse瑞信虎年利是封，祝大家今年財運亨通、龍精虎猛！Credit Suisse瑞信虎年利是封一套10個，立體虎紋配上金黃色，非常「虎虎生威」。快啲準備好封利是送舊迎新，迎接「虎年」啦！

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截止日期﹕2022年1月11日（下午2時正）

鳴謝: Credit Suisse瑞信



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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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