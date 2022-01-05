  • 21°C
香港時間 : 2022105日 (三) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】Google斥39億收購　以色列網絡保安公司Siemplify

環球政經 19:26 2022/01/05

分享：

Google母公司 Alphabet（GOOGL）在周二（4日） 表示，旗下雲端部門Google Cloud，已收購以色列網路安全新初創公司Siemplify，以加強網路資訊安全。據外媒消息指，是次收購達5億美元（約39億港元）。

Google在去年8月曾向美國總統拜登（Joe Biden）承諾，將在未來5年投資100億美元（約779億美元）用於增強網路安全，以避免遭到黑客入侵，Siemplify成為Google的第一筆收購。去年，Google曾向另一家以色列網路安全公司Cybereason投資了5000萬美元。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

Siemplify於2015年成立，主要提供提供網絡保安協調、自動化和回應（SOAR）解決方案。合併後，Siemplify將被納入Google Cloud。Google表示，Siemplify能加強相關團隊的管理相關風險能力以應對網路攻擊。

自新冠肺炎疫情爆發以來，隨著越來越多人在家工作，Google Cloud的收入幾乎翻了一倍，達約50億美元。隨着大型企業加強維護網路安全，保護和防範資安問題的需求亦與日俱增。

瑞信2022年中資股模擬組合成分股

    點擊圖片放大
    +42
    +41

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

Google 雲端 網絡保安

上一篇文章

【iM Cafe】港股跌跌不休 2022年10大收息股

下一篇文章

【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋 升降茶几招呼朋友把酒談心 廚房特大玻璃儲物櫃吸睛 30萬裝修盡顯私樓氣派
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款