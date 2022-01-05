【網絡安全】Google斥39億收購　以色列網絡保安公司Siemplify

Google母公司 Alphabet（GOOGL）在周二（4日） 表示，旗下雲端部門Google Cloud，已收購以色列網路安全新初創公司Siemplify，以加強網路資訊安全。據外媒消息指，是次收購達5億美元（約39億港元）。

Google在去年8月曾向美國總統拜登（Joe Biden）承諾，將在未來5年投資100億美元（約779億美元）用於增強網路安全，以避免遭到黑客入侵，Siemplify成為Google的第一筆收購。去年，Google曾向另一家以色列網路安全公司Cybereason投資了5000萬美元。

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Siemplify於2015年成立，主要提供提供網絡保安協調、自動化和回應（SOAR）解決方案。合併後，Siemplify將被納入Google Cloud。Google表示，Siemplify能加強相關團隊的管理相關風險能力以應對網路攻擊。

自新冠肺炎疫情爆發以來，隨著越來越多人在家工作，Google Cloud的收入幾乎翻了一倍，達約50億美元。隨着大型企業加強維護網路安全，保護和防範資安問題的需求亦與日俱增。

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責任編輯：黃苑筠