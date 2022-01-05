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Omicron來襲　睇樓要留意　代理新安排一文看清

股樓投資 18:57 2022/01/05

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第五波疫情或來襲，政府今日（5日）宣布進一步收緊防疫措施，而各代理行推出新安排，以保障客戶及員工健康。

中原安排

中原表示，將發通告提醒同事需加強注意防疫意識，而一手銷售須遵循發展商安排及政府新頒布的防疫措施。二手方面，所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士（包括員工及客戶）必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。中原又指，各分行門外已放置消毒地毯，並定時消毒，而二手睇樓及簽約安排，則須遵循政府防疫措施。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，為方便客戶於留家抗疫亦可以跟貼市場走勢，密切留意筍盤放盤，中原將加強網上放盤服務及宣傳，並鼓勵客戶可先從中原網頁及手機應用程式，以「視頻睇樓」及「VR 睇樓GUIDE」先篩選心水放盤，然後約中原代理帶看，一方面可安坐家中睇樓，另一方面亦可把握入市筍盤機會。 

美聯安排

美聯物業住宅部行政總裁布少明說， 已指示員工必須遵守政府防疫規例，在新盤睇樓時遵照發展商安排，並建議減少每組睇樓人數，而公司會加強分行及辦公室清潔，規定客戶及員工必須配戴口罩，以確保雙方的健康及安全。 

他又說，美聯投放不少資源在數碼平台上，客戶可透過美聯物業網站及APP獲得齊全的樓市資訊，樓盤的VR虛擬實景、相片及視頻等，為客戶提供全方位置業渠道。 

【第五波疫情】本周五起再禁6點後堂食 酒吧等處所關閉 8國人士禁止來港【下一頁

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【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

利嘉閣安排

利嘉閣地產總裁廖偉強說，公司人事部已即時配合政府的最新措施，發出內部通告確保所有同事嚴謹遵守，包括進入公司或分行必須量度體溫、使用酒精搓手液保持個人衞生及遵守社交距離等。 

至於代理帶客戶睇樓方面，廖偉強表示，會嚴格要求前線同事保持有限度的小組睇樓模式，百分百配合政府的4人限聚令，並留意政府的最新指示，一切以客戶的安全為先，而後勤員工方面，公司亦會因應疫情發展，視乎情況安排同事輪班在家工作，以減少不必要的接觸，全力保障同事健康。 

香港置業安排

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽說，已配合政府最新措施採取應變策略，二手線下睇樓活動會盡量控制人數，規定客戶及員工必須配戴口罩，以確保雙方的健康及安全，同時加強分行及辦公室清潔，新盤銷售亦會遵循發展商安排。他又說，公司積極強化網站及手機應用程式功能，助客戶於網上輕鬆搵樓放盤，同時加大力度推廣，全力緊捉「宅經濟」商機。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 香港置業 利嘉閣 美聯物業 中原地產

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