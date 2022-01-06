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【金球獎2022】觀眾傳媒全缺席無埋紅地毯 史上最冷清

環球社會熱點 09:35 2022/01/06

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第79屆金球獎頒獎典禮將於本港時間下周一（10日）舉行，早前已因種族及性別歧視等醜聞被多方抵制。金球獎主辦方周二確認，2022年金球獎頒獎典禮將繼續舉行。金球獎主辦方表示，因應Omicron變種導致確診激增情況，不會邀請任何傳媒，只限指定人員參加。

美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視 【下一頁】

金球獎主辦單位荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association，簡稱HFPA）周二（4日）表示，考慮近期確診激增情況，當局決定改變典禮面授方式。協會不會邀請任何媒體及名人出席，亦會取消名人行紅地毯環節。

部分入圍名單

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HFPA表示，頒獎典禮僅限指定人員及贊助商參加。HFPA會要求出席人士出示疫苗或第3針接種證明、48小時內有效的PCR陰性檢測結果，活動開始後亦需全程佩戴口罩及保持社交距離。

新專輯美國銷量首周少8成 英國歌后Adele失年度冠軍 【下一頁】

HFPA未在新聞稿中表示，當局將以直播或其他方式讓其他觀眾收看頒獎典禮。《紐約郵報》（New York Post）報道，第79屆金球獎頒獎典禮亦不會有著名主持人。消息人士指，由於HFPA近期被揭多宗醜聞，暫未名人同意出席是次頒獎典禮。

HFPA則在新聞稿中回應表示，協會已進行徹底改革，包括從道德行為標準、多樣性、公平及成員資格等方面進行。HFPA將在周末，和美國全國有色人種協進會（NAACP）領袖探討一項為期5年的計劃，旨在資助和支持不同種族及民族背景的藝術家。

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責任編輯：李俊儀

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