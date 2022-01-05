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騰訊（00700）沽Sea Limited之際「女股神」反趁低吸　Sea Limited有何賣點？

Hot Talk 18:35 2022/01/05

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騰訊 （00700） 等一眾科網股及電商股成為今日市場焦點之一，事源騰訊昨晚減持有「東南亞小騰訊」之稱的冬海集團Sea Limited（SE.US），拖累Sea Limited股價急挫一成，但同時，「女股神」Cathie Wood則大手掃入這家東南亞電商龍頭。

「女股神」Cathie Wood旗下方舟次世代網絡ETF（ARKW.US）及ARKF，昨晚分別買入9.36萬股及2.67萬股Sea，分別佔該ETF0.49%及0.25%。兩家ETF分別持有38.9萬股及26.4萬股Sea，佔ETF比重為3.91%及1.53%。

＊騰訊 （00700） 進一步沽貨機會大  下一隻沽甚麼？＊【按此速睇－附time code】

到底Sea Limited有何賣點？

Sea Limited由內地出生，新加坡籍的李小冬於2009年創立，公司最為人熟悉的產品是東南亞本土的電商平台蝦皮（Shopee），成立於2015年。

＊港股內憂外患　2022年怎麼辦＊

Sea大部分收入來自蝦皮（Shopee）及其手機遊戲發行商Garena，小部分收入來自在線支付平台Sea Money，該平台正逐漸演變為數字銀行。

蝦皮2020年的營業額為354億美元，是2019年的兩倍，佔整個東南亞電子商務市場交易量的57%，阿里巴巴  （09988）  也被擊敗，此前阿里因收購了Lazada成為區內最大電商 。

相關文關：

連日狠掟京東拼多多 Cathie Wood勇接騰訊貨勁掃「東南亞電商王」

 

欄名 : 3分鐘睇股

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