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英單身男發揮創意「賣身」 租廣告牌兼設網站搵真愛

環球社會熱點 08:35 2022/01/06

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婚姻及戀愛自由如今已普遍，不少用盡心思嘗試尋求另一半。英國伯明翰有一名單身男子發揮創意，花費數百英鎊租巨大廣告牌，印有其相片及標語推銷自己，並建立網站尋找真愛。男子的出位行徑吸引當地傳媒報道，間接為他宣傳。

英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增 【下一頁】

現年29歲的Mohammad Malik是一名穆斯林教徒、現擔任創新顧問及企業家；單身的他苦於沒有途徑尋找真愛。Mohammad最近花費數百英鎊在伯明翰租用幾個大型廣告牌，包括在公路附近，並分別印有自己相片，其中一幅印有其躺著照片的廣告牌，幽默寫道：

「將我從父母安排的婚姻拯救出來」（Save me from an arranged marriage）。

同時，Mohammad更建立網站 Findmailkawife.com，開宗名義介紹自己希望尋求合適的妻子，而且附上自我介紹的影片，表示自己居住於倫敦，正尋找能長相廝守的另一半，指自己對任何種族都持開放態度，而且富有幽默感。

    點擊圖片放大
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利物浦確診急增 要求延期聯賽盃4強賽事 【下一頁】

Mohammad續介紹，如果有興趣的話，歡迎填寫表格及了解更多有關他的資訊。Mohammad透露，至今已收到十多個女生指對他有興趣。

Mohammad接受媒體訪問時表示，很難遇到合適女孩，因此需要增加曝光度。自己理想伴侶是20多歲的的穆斯林女性，希望與他一同照顧其父母，強調並不是交易，而是想尋找真愛。

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責任編輯：郭麗明

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