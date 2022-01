英單身男發揮創意「賣身」 租廣告牌兼設網站搵真愛

婚姻及戀愛自由如今已普遍,不少用盡心思嘗試尋求另一半。英國伯明翰有一名單身男子發揮創意,花費數百英鎊租巨大廣告牌,印有其相片及標語推銷自己,並建立網站尋找真愛。男子的出位行徑吸引當地傳媒報道,間接為他宣傳。

現年29歲的Mohammad Malik是一名穆斯林教徒、現擔任創新顧問及企業家;單身的他苦於沒有途徑尋找真愛。Mohammad最近花費數百英鎊在伯明翰租用幾個大型廣告牌,包括在公路附近,並分別印有自己相片,其中一幅印有其躺著照片的廣告牌,幽默寫道:

「將我從父母安排的婚姻拯救出來」(Save me from an arranged marriage)。