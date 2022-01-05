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【智能家居】Dyson V15 Detect到港　智能感應灰塵調節吸力 售 6080 港元起

科技 18:41 2022/01/05

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Dyson V15 Detect的摩打轉速每分鐘 125,000 轉，可產生 230AW 吸力。（Dyson）

Dyson推出最新的 Dyson V15 Detect 無線吸塵機，可偵測灰塵量調節吸力，終於來到香港，定價由 6,080 港元起。

據 Dyson 發表的全球灰塵調查顯示，訪問了全球 10 個國家及地區共10,754 名受訪者，顯示愈來愈人重視健康的家居環境， 6 成人比以往更頻繁地打掃。

【CES 2022】三星強化家電互通技術　全新智能家居控制器登場

由於V15 Detect的摩打轉速每分鐘 125,000 轉，可產生 230AW 吸力。透過壓電式聲學感應器，可識別和量度塵垢。在自動模式下，當偵測到大量灰塵時，吸塵機會自動提升吸力；而當灰塵水平回復正常時，吸力亦會回到正常水平。

同時，當灰塵進入機內後，會與集塵筒內的壓電式聲學感應器碰撞，細微的震動聲波會轉化成電子訊息，灰塵的體積和數量會顯示在內置的 LCD 屏幕上。

與地面形成1.5度夾角及7.3毫米距離  適合香港居住環境

Dyson V15 Detect 採用了雷射灰塵偵測技術，能顯示肉眼無法看見的微塵。透過綠色雷射二極管及智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭的結合操作，與地面精準形成1.5度夾角及7.3毫米距離，使隱藏的塵粒展現出來並進行吸除。由於大部分香港的家居均使用硬質地板，以上技術正好針對看不見的微塵進行高效能清潔。

【Dyson】美髪市場潛大　Dyson新技術靠康達效應撫平毛躁髮絲 

另外，全機的密封設計，更可確保吸入的塵埃和污垢被鎖在集塵筒內，避免出現家居的二次污染。

至於搭載的智能變速吸頭亦配備了防纏結技術，具有56個細小聚碳酸酯梳齒，可防止清潔時毛髮纏繞於刷毛上，並自動從刷桿清理毛髮，有效地將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內。

責任編輯：陳卓賢

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