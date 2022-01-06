【理財熱話】城巴88R及61本月起拒收現金 只接受電子支付惹爭議 城巴回應指：此路線屬非專營巴士路線

最近有網民在網上發文，指城巴的88R和61R線將會不再接受現金繳付車資，乘客只能使用電子支付，而網民發現巴士的錢箱也已經被封住。

城巴回覆傳媒查詢時表示，61R及88R屬居民服務的非專營巴士路線，多數乘客以電子支付方式繳付車費。城巴又指現時本港電子支付愈來愈普及化，引入電子支付系統方便乘客，但現時未有計劃將有關安排，擴展至專營巴士路線。

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此帖文發出後，引起網民熱烈討論。有網民認為隨著時代發展，早已習慣電子支付，不是大問題：「利用八達通或其他電子支付其實更方便，起碼不用準備零錢。」、「城巴應該事前做過有關的調查才作出有關的決定。」、「使用電子支付可以提升對數的效率。」

有網民認為拒收現金是不合理：「現金是香港的法定貨幣，沒有理由拒收。同時，有時真的忘記帶銀包出門，也可以多一個選擇。」、「聽說城巴有個專門的部門去數零錢，變相節省了人手。」

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責任編輯：陳頌潔