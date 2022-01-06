  • 19°C
香港時間 : 2022106日 (四) 08:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗

環球社會熱點 08:05 2022/01/06

分享：

英國政府尚未全面開放12歲以下兒童接種新冠疫苗，肯特郡一名母親愛女心切，決定帶9歲愛女出國接種新冠疫苗。而這名慈母憂慮在機場或乘坐飛機容易染疫，不惜親自驅車13個鐘載女兒前往意大利打針。

北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過 【下一頁】

英媒報道，肯特郡小鎮Maidstone的居民Alice Columbo育有1名9歲的女兒，而女兒本身已經擁有意大利國籍。

Alice坦言外界對新冠疫苗已有一定了解，相反對於現正大規模傳播的新冠病毒認識仍不多。因此寧願讓女兒承擔一些風險接種新冠疫苗，也不希望女兒感染病毒離世。

而英國12歲以下兒童群體當中，只有脆弱群體才能接種新冠疫苗。因此Alice決定帶愛女出國打針。

英國首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫 【下一頁】

Alice擔心女兒在機場或飛機與大量陌生人接觸會增加感染風險，決定由肯特郡出發驅車13個小時前往米蘭，車程接近1,300公里。

她認為打針是保護女兒的最佳方式，稱自己不希望女兒將來感染新冠肺炎後腦部或肺部出現後遺症，控訴自己當初沒有竭盡全力保護她。

Alice得悉有不少英國父母無法帶子女打針，也很同情他們的遭遇。她敦促政府考慮全面開放12歲以下兒童接種疫苗，讓英國父母能為子女提供更全面保障。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
2022/01/05
【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron
2022/01/05
【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron
【英國疫情】利物浦確診急增 要求延期聯賽盃4強賽事
2022/01/05
【英國疫情】利物浦確診急增 要求延期聯賽盃4強賽事
【英國疫情】首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫
2022/01/05
【英國疫情】首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫
【新冠疫苗】英JCVI主席：全球每半年打一針不可行
2022/01/04
【新冠疫苗】英JCVI主席：全球每半年打一針不可行

你可能感興趣

【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
18:09 2022/01/05
【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron
16:03 2022/01/05
【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron
【英國疫情】利物浦確診急增 要求延期聯賽盃4強賽事
13:17 2022/01/05
【英國疫情】利物浦確診急增 要求延期聯賽盃4強賽事
疫情 傳染病 兒童健康 疫苗 意大利 肯特郡 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間08:00）
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款