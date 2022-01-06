英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗

英國政府尚未全面開放12歲以下兒童接種新冠疫苗，肯特郡一名母親愛女心切，決定帶9歲愛女出國接種新冠疫苗。而這名慈母憂慮在機場或乘坐飛機容易染疫，不惜親自驅車13個鐘載女兒前往意大利打針。

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英媒報道，肯特郡小鎮Maidstone的居民Alice Columbo育有1名9歲的女兒，而女兒本身已經擁有意大利國籍。

Alice坦言外界對新冠疫苗已有一定了解，相反對於現正大規模傳播的新冠病毒認識仍不多。因此寧願讓女兒承擔一些風險接種新冠疫苗，也不希望女兒感染病毒離世。

而英國12歲以下兒童群體當中，只有脆弱群體才能接種新冠疫苗。因此Alice決定帶愛女出國打針。

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Alice擔心女兒在機場或飛機與大量陌生人接觸會增加感染風險，決定由肯特郡出發驅車13個小時前往米蘭，車程接近1,300公里。

她認為打針是保護女兒的最佳方式，稱自己不希望女兒將來感染新冠肺炎後腦部或肺部出現後遺症，控訴自己當初沒有竭盡全力保護她。

Alice得悉有不少英國父母無法帶子女打針，也很同情他們的遭遇。她敦促政府考慮全面開放12歲以下兒童接種疫苗，讓英國父母能為子女提供更全面保障。

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責任編輯：鄭錦玲