【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻

最近有網友在《香港討論區》發文，指自己任職的公司有網店和實體店，樓主主要負責線下實體店的工作。由於實體店的商品可以根據成本自由定價，樓主定價後，發現貴網店的價錢超過一倍，最終令自己「加辛」成功。

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帖文一出後，不少網民都認為樓主「無事做」，應該先跟老闆商量好：「你只是假設商品的成本100元，但賺得多與少實際與你的收入無關，因此不需要理會賺得多與少」，但樓主回應：「公司的列表會列出每件貨品成本價。」，另有網友認為不會有老闆會公開每件產品的成本。

有人笑稱老闆實行共同富裕：「可能真的無錢賺，但老闆不想賺也逼不到他。」、「不會有老闆做虧本的生意，那個成本價肯定都是假」，有人認為老闆有另外的盤算：「可能公司準備上市，優化帳目表現呢？」

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責任編輯：陳頌潔