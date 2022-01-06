  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 09:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻

理財智慧 09:00 2022/01/06

分享：

最近有網友在《香港討論區》發文，指自己任職的公司有網店和實體店，樓主主要負責線下實體店的工作。由於實體店的商品可以根據成本自由定價，樓主定價後，發現貴網店的價錢超過一倍，最終令自己「加辛」成功。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【職場熱話】 太子女暑假到父親公司玩耍 慘遭當職員被指偷懶 更被冒認身份感不忿   【下一頁

帖文一出後，不少網民都認為樓主「無事做」，應該先跟老闆商量好：「你只是假設商品的成本100元，但賺得多與少實際與你的收入無關，因此不需要理會賺得多與少」，但樓主回應：「公司的列表會列出每件貨品成本價。」，另有網友認為不會有老闆會公開每件產品的成本。

有人笑稱老闆實行共同富裕：「可能真的無錢賺，但老闆不想賺也逼不到他。」、「不會有老闆做虧本的生意，那個成本價肯定都是假」，有人認為老闆有另外的盤算：「可能公司準備上市，優化帳目表現呢？」

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

共同富裕 財務自由 產品 商品 經濟 香港

上一篇文章

【理財熱話】城巴88R及61本月起拒收現金 只接受電子支付惹爭議 城巴回應指：此路線屬非專營巴士路線

下一篇文章

【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款