【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討

繼早前有一名新同事在公司聖誕抽獎時，抽到一部價值3萬元的電視，四天後因其他工作機會而辭職，最近有網民在社交媒體專頁發文後續，指老闆知悉此事後，感到十分生氣，通知人事部取回電視或在薪金扣糧。當人事部提醒不可以扣糧，或會違反法例時，老闆繼而向該名中獎同事發出律師信。

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【職場熱話】 新人入職1日 聖誕派對抽中3萬元大獎 1星期後辭職 老闆要求歸還否則扣人工 【下一頁】

此貼文一出，引來網民討論，他們驚訝樓主老闆的小氣程度，「這個老老闆真小氣！」、「你扣別人錢到時候不是小額錢債審裁處見，而是裁判法院見！」、「很噁心！幼稚園嗎…」，亦有一些網民期待後續的發展，「還未結局嗎？好想看下去，這個老闆有甚麼下場？」、「很想知道後續。」

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責任編輯：陳頌潔