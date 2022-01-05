【有相睇】有海景先矜貴　天晉IIIB四房2050萬沽　破屋苑新高紀錄

踏入2022年，將軍澳再錄破頂成交。中原地產伍錦基說，天晉IIIB 1A座高層B室，實用面積949平方呎，四房間隔，坐向西南，原叫價2,250萬放盤，終累減價200萬元，以2,050萬元易手，創屋苑新高，而成交呎價約21,602元。

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望開揚景觀。翻查成交紀錄，屋苑對上一宗同類成交，於去年8月錄得，單位為1A座中高層B室，實用面積與上址相同，成交價為1,950萬元。

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資料顯示，原業主於2014年11月以1,498.92萬元購入單位，持貨7年，現帳面獲利約551萬元，物業期內升幅約37%。

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