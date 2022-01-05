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無懼Omicron肆虐　新地新年首加推　御海灣II現樓推42伙　折實493萬起入場

股樓投資 18:05 2022/01/05

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變種病毒Omicron恐爆社區傳播，政府再收緊疫措施，但有發展商在疫市加推新盤。新地旗下已屆現樓的屯門御海灣II宣布以現樓形式加推新一張價單，涉及42伙，折實入場費由493萬元起。

同場加映︰【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

據御海灣II價單第6號顯示，新一批42伙單位包括6個開放式、19個一房、13個兩房及4個三房單位，以60日付款計劃計算，入場費由493.08萬元起，最貴1.092.18萬元，折實呎價則由19,336至21,800元不等，平均呎價約20,245元，部分單位提價約5%至8%。

發展商表示，是次惜售加推預留現樓推售的優質單位，對項目有十足信心，又指御海灣II自推出以來，深受市場熱捧，累售293伙，佔已售及以價單形式銷售的可售單位超過99.7%，反應非常熱烈，套現約22億元。

【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 御海灣II 屯門 新地

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