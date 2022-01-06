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【AI農業設備】價格離地？　自動駕駛拖拉機未上市先惹爭議

科技 09:00 2022/01/06

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科技發展一日千里，除了人們的日常生活愈漸智能化，就連農業生產也少不免開始依賴科技。為解決農務人手不足的問題，美國農業設備公司John Deere昨（4日）於美國消費電子展（CES 2022）上宣布，其最新款的人工智能（AI）農業拖拉機，可配合手機App使用，並透過手機遠程監控。惟該款AI農業拖拉機價格高昂，引起不少農民反感和爭議。

【CES 2022】三星強化家電互通技術　全新智能家居控制器登場

12個鏡頭捕360度全景　手機APP監控

據外媒《CNET》報道，John Deere生產系統副總裁Deanna Kovar表示，這款AI農業拖拉機具備全球定位系統GPS和12個立體攝影鏡頭，以檢測拖拉機360度的障礙物及與障礙物的距離。拖拉機透過鏡頭所捕捉的畫面進行每100毫秒 （milliseconds）的影像分類，藉此判斷障礙物的類型，並確定拖拉機應否繼續向前行駛。John Deere強調，AI拖拉機能夠自己區分「雜草」和「農作物」，從而只清除某部分的植物。

    點擊圖片放大
    +2

另外，該企亦為AI拖拉機設計專屬手機應用程式，農民於程式內可以啟動拖拉機、暫停操作。查看燃料、機器運行了多長時間以及閒置了多長時間。而為了確保其安全性，用家需要有由John Deere提供的功能卡，方可透過程式操控拖拉機。

緩解勞動力不足的問題　高單價農民不埋單

報道指出，美國現時農業的勞動人手嚴重不足，農民的平均年齡更接近60歲，而自動拖拉機正正填補了市場漏洞，使農民的工作量減少，能分配時間以完成農場內其他工作。雖然John Deere現時並未公布AI拖拉機的單價，惟該企的基本設備的價格也十分昂貴，所以有不少農民也強烈批評John Deere，更拒之門外。

【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統

【CES 2022】Arlo多重感應器系統　8種感測功能監測家居安全

責任編輯：文睿
 

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