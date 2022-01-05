【大行報告】 美銀證券上調滙豐回購總額預測 重申「買入」評級 股價曾升逾4%

美銀證券發表研究報告指，滙豐控股（00005）自由現金流增加，並對其回購預測總額上調20億美元，而目前對其至2024年淨利息收入預測較市場預期高出30億美元，因此重申其「買入」評級，目標價上調至57.88元。市場對美國加息預期升溫，帶動本地銀行股逆市上升，滙豐今日（5日）高見49.75元，最多升4.1%，收報49.15元，升2.8%，成交額29.1億元。

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該行指，現時本港的內地政策更受關注，或意味著滙豐更高的潛在資本成本，其增長可能放緩，雖然部分將被互聯互通和大灣區計劃所抵銷。該行認為，滙豐也有降低自身風險，自去年第三季宣布進行回購以來，其表現已跑贏同業渣打集團（02888）一成，反映其即將到來的90億美元資本回報價值。

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記者：郭秀慧