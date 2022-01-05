  • 21°C
香港時間 : 2022105日 (三) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 美銀證券上調滙豐回購總額預測 重申「買入」評級 股價曾升逾4%

股樓投資 17:51 2022/01/05

分享：

美銀證券發表研究報告指，滙豐控股（00005）自由現金流增加，並對其回購預測總額上調20億美元，而目前對其至2024年淨利息收入預測較市場預期高出30億美元，因此重申其「買入」評級，目標價上調至57.88元。市場對美國加息預期升溫，帶動本地銀行股逆市上升，滙豐今日（5日）高見49.75元，最多升4.1%，收報49.15元，升2.8%，成交額29.1億元。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

該行指，現時本港的內地政策更受關注，或意味著滙豐更高的潛在資本成本，其增長可能放緩，雖然部分將被互聯互通和大灣區計劃所抵銷。該行認為，滙豐也有降低自身風險，自去年第三季宣布進行回購以來，其表現已跑贏同業渣打集團（02888）一成，反映其即將到來的90億美元資本回報價值。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池 【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

港股 買入 目標價 本地銀行股 大行報告 回購 加息 滙豐控股（00005） 銀行

上一篇文章

【Toyota】豐田汽車打斷通用蟬聯90年紀錄 榮登2021年美國銷售冠軍

下一篇文章

【騰訊700】大摩料騰訊減持Sea將釋放投資價值　目標價續睇650元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款