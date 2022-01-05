▲ 【虛擬資產】Sandbox 夥拍新世界鄭志剛、馮德倫和舒淇等元宇宙創建Mega City 下周啟動新一輪土地銷售

本港初創企業Animoca Brands 旗下虛擬遊戲世界The Sandbox近年掀起熱潮，一塊虛擬土地LAND 二手成交價動軋上百萬元，The Sandbox宣布，為將香港文化擴展至元宇宙，會在Sandbox在建立大型文化中心Mega City，並與多位電影、音樂、金融、地產和遊戲行業等名人達成合作，包括新世界 （00017） 副主席鄭志剛、新鴻基公司 （00086） 、羅兵咸永道香港等。同時The Sandbox 下周四（13日）會推出新一輪LAND銷售，供玩家購買位於Mega City附近的 LAND。

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The Sandbox 創建的Mega City 的面積為「24X24」即 576 塊地，而今次新一輪 LAND 銷售，共涉61塊「LAND」（土地） 、7塊「ESTATE」（地產） 及95塊「Premium LAND」（優質土地，意即位於合作夥伴附近土地，並可獲特定NFT 紀念品）。現時LAND 售價仍為1011個$SAND、Premium LAND則為4683個$SAND，$SAND為The Sandbox 的遊戲代幣，用戶有機會通過 play-to-earn （「邊玩邊賺」） 玩遊戲來獲得 $SAND，除了遊戲外，也可把$SAND作為加碼貨幣進行交易。

Sandbox LAND 土地價格水漲船高

The Sandbox 大中華區董事總經理 Harvey Tsoi 指出，今次賣地仍以$SAND代幣標價，雖然未有加價，但由於$SAND代幣的交易價格水漲船高，意味土地價值有所提高，Tsoi 又透露，現時The Sandbox 已經售出了其 166,464 個 LAND NFT 中的 70%，擁有超過 165 個合作夥伴，其中包括 Adidas、Snoop Dogg、The Walking Dead、南華早報等。

今次Mega City 合作夥伴包括藝人馮德倫和舒淇、區塊鏈投資機構Times Capital、音樂製作人Dough-Boy@BlueArk、《小朋友齊打交 （LF2）》的創造者 Marti Wong及插畫家芝麻羔。

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記者：李哲毅